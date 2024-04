Take-Two Interactive, éditeur renommé pour des titres phares comme Grand Theft Auto (actuellement pour GTA 6), traverse une phase de restructuration importante. On le sait, nous sommes dans une période économiquement difficile. Et l'industrie du jeu vidéo n'échappe pas aux mauvaises nouvelles malgré le succès de nombreux jeux. Comme toujours, ce sont les employés qui en subissent les conséquences. Explications.

L'éditeur de GTA 6 fait un choix difficile

L'entreprise a annoncé récemment la suppression de 5% de son effectif mondial. Et l'annulation de certains de ses projets de jeux vidéo. Ces décisions drastiques font partie d'une stratégie visant à économiser environ 165 millions de dollars annuellement. Et à accroître les marges de profit par la recherche de nouveaux projets efficaces au sein de ses opérations, comme l'a approuvé son conseil d'administration. 5% cela représente 600 employés comme le rapporte reuters.

Cette annonce survient alors que Take-Two se prépare au lancement de GTA 6 en 2025. Un jeu qui, selon les attentes, devrait générer des milliards de dollars de revenus, à l'instar de son prédécesseur, Grand Theft Auto 5, qui avait rapporté 1 milliard de dollars en quelques jours seulement après sa sortie. Mais visiblement ce n'est pas suffisant...

À ce jour, Take-Two comptait 11 580 employés à plein temps à travers le monde en mars 2023. Les frais liés à cette restructuration sont estimés entre 160 et 200 millions de dollars, incluant de 120 à 140 millions de dollars pour les annulations de titres de jeux vidéo. L'entreprise espère achever ces changements d'ici la fin de 2024, alignant ainsi ses ressources pour maximiser l'efficacité avant le lancement de son prochain grand projet.

Cette réorganisation soulève des questions sur l'impact à long terme de telles mesures. À la fois sur l'innovation et la stabilité de l'emploi dans l'industrie du jeu vidéo. Un secteur déjà connu pour sa volatilité et ses cycles de boom et de ralentissement. Les répercussions de ces décisions seront scrutées de près, tant par les professionnels de l'industrie que par les joueurs. On ne sait pas encore quels sont les titres des jeux qui ont été annulés ni quels studios exactement ce bouleversement peut toucher.