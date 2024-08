Depuis son premier trailer de gameplay officielle dévoilé en décembre dernier et comptant le nombre exorbitant de 200 millions de vues, GTA 6 fait profil bas. Entre rumeurs que le chaos règne au sein de Rockstar, polémiques et autres crises au sens large dans l'industrie du jeu vidéo, Vice City ne semblait pas en grande forme. Mais son éditeur Take-Two vient donner des nouvelles rassurantes dans le cadre de son dernier appel aux investisseurs, concernant tout du moins sa fenêtre de sortie.

Un coup de fil plutôt rassurant pour GTA 6, mais aussi des regrets

Avec GTA 6, Rockstar Games porte un énorme poids sur ses épaules. Il s'agit probablement de l'un des jeux les plus attendus à venir, voire de la décennie, après le monumental succès de GTA 5, l'un des jeux les plus lucratifs de tous les temps, et celui de Red Dead Redemption 2. Certains arguent même que ce prochain jeu de Rockstar peut à lui tout seul déterminer l'avenir de l'industrie du jeu vidéo toute entière (même si cela paraît quelque peu dramatique). Son éditeur Take-Two craint également la catastrophe si la réception des joueuses et joueurs s'avérait mauvaise. Les deux entités maintiennent malgré tout le cap et se veulent rassurants, tout du moins auprès de leurs investisseurs dans l'appel pour le premier trimestre de l'année fiscale 2025.

Take-Two a ainsi partagé un calendrier de ses prochaines sorties. Parmi eux, on trouve bien le fameux GTA 6, avec une fenêtre de sortie toujours fixée à l'automne 2025. Ce qui pourra toutefois en décevoir certains, c'est l'absence d'indication d'une version PC. Pour l'heure, les joueuses et joueurs pourront visiter une Vice City nouvelle génération, superbement rendue par le moteur RAGE 9, uniquement sur PS5 et Xbox Series. Jusqu'à nouvel ordre, il faudra repasser plus tard pour y jouer sur PC.

Maintien du flou artistique chez l'éditeur du jeu

À noter que la fenêtre de sortie de GTA 6 est la seule chose qu'a confirmé Take-Two auprès de ses investisseurs. L'un d'entre eux a demandé si le titre était encore « en plein développement ou bientôt prêt à être testé ». Ce à quoi Strauss Zelnick, PDG de l'éditeur, a répondu : « Il n'y a pas de réponse inscrite dans le marbre à cette question. Et de toute façon, ce n'est pas le genre d'information que nous donnerions ici ». Se pourrait-il qu'il y ait anguille sous roche ?

Rappelons que Take-Two tiendra son prochain appel aux investisseurs en novembre. Nous ne sommes également pas à l'abri d'une annonce forte d'ici là (mais a priori pas durant la Gamescom à venir). Espérons que les choses se préciseront encore davantage concernant GTA 6, avec peut-être l'annonce d'une sortie sur PC à la même date que sur consoles. Cela paraît toutefois peu probable, GTA 5 et Red Dead Redemption 2 étant tous deux arrivés sur PC bien plus tard. Ne reste donc plus qu'à se montrer patient pour en avoir le cœur net.

Source : Take-Two Interactive