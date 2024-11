En attendant des nouvelles plus concrètes à propos de GTA 6, son éditeur Take-Two Interactive reparle de lui et rassure son monde autour du jeu extrêmement attendu.

Plus précisément, Take-Two Interactive s'est fendu d'un communiqué de presse vis-à-vis de ses revenus pour le second trimestre de l'année fiscale 2025. Il en profite également pour faire quelques prédictions prudentes, mais enthousiastes, pour l'année fiscale suivante, notamment portée par un certain GTA 6, entre autres énormes cartouches de son portfolio de titres à venir prochainement.

GTA 6 devrait bien faire tourner bientôt la planche à dollars de Take-Two

Contrairement à ce que laisse penser le terme « année fiscale 2026 », il ne serait pas question, selon Take-Two, pour que GTA 6 connaisse un quelconque report. Rappelons en effet qu'une année fiscale démarre en avril et se termine en mars de l'année suivante. L'éditeur va donc rentrer dans l'année fiscale 2026 au mois d'avril 2025 à venir. La précédente se serait très bien passée pour lui, selon le communiqué qui nous intéresse ici, avec des revenus nets colossaux estimés à plus de 5 milliards de dollars.

Take-Two s'estime par ailleurs « confiant d'être extrêmement bien positionné sur le long terme ». La présente année fiscale 2026 risque de frapper très fort pour lui, puisqu'il affirme qu'elle verra sortir « GTA 6 en automne, ainsi que Borderlands 4 et Mafia: The Old Country ». L'éditeur réaffirme donc dans ce communiqué une sortie pour le titre extrêmement attendu de Rockstar Games dans le courant de l'automne 2025.

Il faudra pour l'heure malheureusement se contenter de cette réaffirmation quant à la fenêtre de sortie de GTA 6. Alors que son tout premier trailer (vu par plus de 200 millions de personnes) approche dangereusement de son premier anniversaire, Rockstar Games garde un silence de plomb autour de son prochain jeu. Strauss Zelnick, patron de Take-Two, n'a hélas pas profité de ce communiqué pour nous partager de plus amples informations quant à une prochaine présentation de GTA 6. Il faudra pour cela s'armer de patience. Rendez-vous à la cérémonie des Game Awards pour une belle surprise de la part de Rockstar ? Ou le légendaire studio fera-t-il encore une fois cavalier seul et nous en dira plus quand il jugera cela nécessaire ? L'avenir nous le dira.

Source : Communiqué Take-Two