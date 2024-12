« Il y a un nombre incroyable de personnes qui font des choses qui vont vous en mettre plein la vue sur GTA 6, des choses absolument époustouflantes » a déclaré Rockstar Games au moment de recevoir le prix du « Jeu le plus attendu de 2025 » aux Golden Joystick Awards 2024. De belles promesses, mais les joueuses et joueurs se languissent d'en voir beaucoup plus, à défaut d'avoir le jeu entre les mains. Une communauté qui est à l'affût du moindre détail et qui a encore théorisé sur une annonce imminente. Mais Rockstar fait exprès de jouer avec vos nerfs.

Quand Rockstar joue au jeu du roi silence avec GTA 6

Sauf retard de dernière minute, GTA 6 est encore à l'heure pour une sortie à l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu a été annoncé sur ces deux consoles, mais actuellement, Take-Two Interactive ne ferme aucune porte. « Nous soutenons les plateformes où se trouvent les consommateurs » affirme le patron Strauss Zelnick. Il faut par conséquent s'attendre à une version PC et même à un portage Nintendo Switch 2. Pour l'instant, les annonces se font attendre cruellement, mais tout est normal pour Mike York, ancien développeur sur GTA 5.

« Rockstar est très secret sur ce qu'ils font et dans un sens, c'est une tactique vraiment cool. Cela crée de l'attrait, du mystère et les gens en parlent sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Plus ils sont silencieux, mieux c'est, parce que les gens seront alors plus impatients et voudront en parler ». Pour York, qui a été animateur sur GTA 5, la culture du secret de Rockstar est une communication à moindre coût pour GTA 6, mais ça ne date évidemment pas d'hier. Selon lui, ce silence débouche également sur des « théories vraiment cool », qui vont parfois trop loin, et qui sont appréciées. « Tous les développeurs en sont fous, croyez-moi » a-t-il ajouté.

GTA 6 aux Game Awards 2024 pour une grosse annonce ? Pourquoi pas. Visiblement, pour les 10 ans de l'événement, Geoff Keighley aurait du très lourd en stock d'après les informations d'un journaliste de VGC. Maintenant, on ne le répétera jamais assez, mais Rockstar Games n'a pas besoin d'un tel rendez-vous pour faire le buzz ou diffuser un trailer.

Crédits : Rockstar Games.

Source : York Reacts.