Le budget consacré au développement de GTA 6 serait colossal et en ferait le jeu le plus cher de tous les temps. De quoi attendre un titre révolutionnaire ?

Y a-t-il déjà eu un jeu plus attendu que GTA 6 dans l'histoire du jeu vidéo. Même si aucun élément factuel ne permet de mesurer la hype suscitée par une production, nous serions tentés de croire que rien ni personne n'a jamais réussi à créer un engouement de la même envergure que le AAA de Rockstar. À chaque leak, chaque rumeur, toute une communauté s'enflamme. À la moindre conférence d'un constructeur ou salon dédié au jeu vidéo, les fans espèrent enfin voir l'éditeur annoncer officiellement GTA 6. En tout cas, on peut dire que le studio américain prend son temps avant de dévoiler enfin le titre officiellement et vu le budget colossal qui lui serait alloué, on peut comprendre pourquoi.

Le budget de GTA 6 serait du jamais vu dans l'histoire

Take-Two, la maison mère de Rockstar, fait partie des acteurs les plus puissants du marché. L'entreprise n'aurait donc pas peur d'aligner les billets pour permettre aux développeurs de faire de GTA 6 un produit d'exception. Selon le hacker, mineur au moment des faits, qui avait partagé 90 vidéos de gameplay de la version alpha du jeu l'an dernier (et qui vient d'être déclaré inapte à recevoir son jugement), le budget alloué au jeu s'élèverait à 2 milliards de dollars. On prendra tout de même des pincettes puisque l'enveloppe affichée ici est absolument énorme, même en comptant le budget marketing.

En effet, le coût de développement de GTA 5 s'élève « seulement » à 265 millions de dollars. Même si l'inflation est passée par là, il est difficile d'imaginer que le prochain hit de Rockstar coûterai au moins huit fois plus cher que son prédécesseur, mais également quatre fois plus que celui de Red Dead Redemption 2, qui aurait coûté environ 540 millions de dollars (marketing inclus). Il paraît bien plus plausible que le budget consacré à GTA 6 avoisine le milliard de dollars, ce qui serait déjà énorme et bien évidemment historique, car supérieur à celui de Star Citizen (600 millions de dollars).

Un jeu révolutionnaire pour toute l'industrie ?

Au vu des mécaniques que pourrait intégrer GTA 6, le terme « ambitieux » lui sied parfaitement. Dans le prochain jeu de sa série phare, Rockstar proposerait une carte bien plus grande que celle disponible dans GTA 5 et prévoirait même de sortir davantage de maps après le lancement du jeu. La météo et les différents effets environnementaux seraient plus réalistes que jamais, tout comme l'IA, qui devrait être largement améliorée selon les rumeurs. Des options de romances pourraient également être intégrées dans GTA 6, comme ce fut le cas dans GTA San Andreas. Pour l'heure, difficile de prêcher le vrai du faux parmi toutes ces fuites, mais on imagine que Rockstar compte bien marquer durablement l'industrie du jeu vidéo avec Grand Theft Auto 6. Espérons simplement que le studio nous explique enfin comment dans les prochains mois.