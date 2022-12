L'annonce et le trailer de GTA 6 bientôt ? Rockstar a-t-il fait réellement un teasing pour le jeu tant attendu ? Et bien non. L'éditeur s'amuse ouvertement à troller les fans.

Dire que GTA 6 est le jeu le plus attendu de ces prochaines années serait un doux euphémisme. Les fans de la licence ont pu découvrir un premier aperçu du prochain épisode grâce aux leaks colossaux qui ont confirmé la présence de la première protagoniste latino-américaine au passage. Ceux qu’ils attendent en revanche c’est une image, un trailer, quelque chose d’officiel. Alors quand Rockstar publie un logo animé en néon sans aucun contexte, la Toile s’enflamme... pour rien. Maladresse ou véritable troll ?

Non ce n'est pas un teasing de GTA 6

Que c’est vilain de jouer avec le petit cœur des fans comme ça. Ce jeudi 15 décembre à 18h, Rockstar a publié une vidéo de quelques secondes où l’on voit son logo animé dans un style néon qui a instinctivement fait penser à GTA 6 et sa ville Vice City pour une partie des internautes. Comme l’éditeur américain avait teasé Red Dead Redemption 2 avec un un simple logo sur fond rouge, certains ont fait un rapprochement avec la prochain jeu de l’éditeur. Sauf qu’il n’en est absolument rien. Certains ont tout de suite fait le rapprochement avec la grosse mise à jour de GTA Online et c’est bien ça qui était promu.

En réalité, Rockstar teasait … une série de gifs et de stickers animés pour GTA 5 Drug Wars. Certains continuent à croire qu’il y a un lien avec GTA 6 d’une façon ou d’une autre. « Concrètement ce sont les couleurs de Vice City, c’est trop évident pour être ignoré », a par exemple tweeté un fan en faisant référence au gif d’un lapin qui brille de bleu et de rose. La majorité des internautes en revanche est soit consternée par ce troll organisé ou involontaire (on penche quand même pour la première option à ce stade), soit amusée par cette communication. Les réactions valent clairement le détour et prêtent à sourire.

« Encore une mise à jour GTA 5 probablement »

Ce qui est certain en revanche, c'est que Rockstar annoncera GTA 6 quand les équipes seront prêtes. Reste maintenant à savoir quand le trailer d'annonce sera montré. En attendant on n'est visiblement pas au bout de nos surprises et l'éditeur compte bien jouer avec les nerfs des fans.