GTA 6 est l'un des jeux les plus attendus de la génération PS5 et Xbox Series X|S. Un projet titanesque qui attire tous les regards, et qui pourrait visiblement tout bouleverser.

Rockstar Games s'est lancé à corps perdu dans le développement de GTA 6, et sauf changement au niveau du planning, la sortie aura lieu en 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Le PC sera privé du jeu dans un premier temps, mais un portage verra assurément le jour quelque temps après. Pour donner un ordre d'idée, il a fallu moins d'un an à Red Dead Redemption 2 pour arriver sur cette PC. À mesure que l'échéance approche, la pression monte et la direction du studio a serré la vis.

GTA 6 attendu comme le messie

Les enjeux autour de GTA 6 sont absolument gigantesques et Rockstar Games le sait. Pour empêcher de nouveaux leaks, R* a obligé les salariés à quasiment délaisser le télétravail et à passer cinq jours par semaine dans les locaux. Une décision très impopulaire chez les développeurs qui ont évoqué des promesses non tenues. Et qui ont peur d'un retour à une culture de travail toxique. Un choix qui a même été dénoncé par certains employés d'autres studios. En réponse à l'article publié par Jason Schreier sur le sujet, une développeuse de Sucker Punch (Ghost of Tsushima) a déclaré : « Le titre [de l'article] devrait plutôt être Rockstar licencie tous les télétravailleurs ».

Mais pour Mat Piscatella, analyste pour Circana, GTA 6 a un pouvoir insoupçonné. Selon lui, ce sera la plus grosse sortie que l'industrie jeu vidéo ait jamais connue. Un lancement qui pourrait être grandement bénéfique au secteur après une année 2023 tristement bercée par milliers de licenciements. Et pour le moment, le début 2024 n'a été guère mieux malheureusement.

2024 sera une année difficile. Mais si vous regardez vers 2025, si les taux d'intérêt baissent et que l'argent circule un peu librement pour les développeurs et les éditeurs, alors le cycle de développement devrait être revitalisé. L'industrie va bénéficier d'un regain d'intérêt avec GTA 6 particulièrement. Il n'y a probablement jamais eu de sortie aussi importante dans l'industrie. Via Gamesindustry.

Ce qui est certain, c'est que GTA 6 a sur le papier tout pour exploser et faire les affaires de Rockstar Games. L'attente est phénoménale tout comme l'engagement suscité par le premier trailer. Une bande annonce qui n'a pas encore dévoilé de phase de gameplay. Et puis il y a également le spectre de Grand Theft Auto 5 avec ses plus de 190 millions d'exemplaires vendus, qui laisse présager du meilleur pour la suite. Mais d'ici la sortie, il faut espérer pour le chantier se déroulera bien pour les développeurs et qu'ils profiteront des retombées colossales du lancement.