L'engouement croissant pour la sortie de GTA 6 a quelque peu plongé l'ensemble d'Internet dans une frénésie. Malheureusement, parmi les montages amusants et les mèmes inoffensifs, se cachent également des contenus bien moins éthiques, voire dangereux et illégaux. Nous vous informons de tout ce qu'il y a à savoir, car il est crucial de faire très attention aux informations circulant sur internet concernant le prochain jeu de Rockstar.

GTA 6 : attention aux arnaques

Pour faire simple, certains revendeurs connus pour la vente de clés de jeux, ont été impliqués dans la mise en ligne de pages frauduleuses offrant prétendument GTA 6 à des prix... fous. 200 dollars minimum. Par ailleurs, des publicités YouTube ont promu une fausse "version alpha" du jeu. Ces stratagèmes visent principalement les personnes peu informées sur les jeux vidéo, telles que des parents ou grands-parents cherchant à offrir un cadeau, les rendant vulnérables à ces tromperies. C'est d'autant plus important de faire attention à l'approche des fêtes et donc... des cadeaux !

Sur Reddit, un utilisateur a même créé une fausse conversation avec un employé d'Argos (une chaîne de magasins au Royaume-Uni), prétendant que GTA 6 serait en précommande le 12 décembre 2023, une rumeur vite infirmée. Parallèlement, sur un site de revente, un vendeur surnommé Zen_keys_network offrait de façon trompeuse des clés PC pour GTA VI, malgré les déclarations de Rockstar Games affirmant que le jeu ne sortirait que sur les consoles de nouvelle génération.

Face à ces arnaques, il est essentiel pour les joueurs de rester vigilants, d'éviter les liens et offres douteuses. Si vous êtes peu familier avec les achats en ligne et vous sentez dépassé, il est conseillé de privilégier les sources officielles pour vos achats de jeux. Les boutiques en ligne telles que celles de Rockstar, Steam, Epic Games, GoG, PlayStation, Xbox, et Nintendo restent les endroits les plus sûrs pour des transactions fiables et sécurisées.

Une longue histoire

GTA 6 n'est pas un cas isolé. Avant la sortie de Cyberpunk 2077, des e-mails frauduleux offrant un accès à une prétendue version bêta du jeu ont circulé. Ces e-mails visaient à dérober des données personnelles ou à propager des logiciels malveillants. Dans le même ordre d'idée, l'attente interminable pour Half-Life 3 a conduit à plusieurs fausses annonces et arnaques, y compris des sites web prétendant offrir des précommandes ou des accès exclusifs au jeu... Comme quoi, plus le jeu est attendu, plus il faut se méfier. On peut parier que ce type d'arnaque autour de GTA 6 va perdurer encore quelque temps.