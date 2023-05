Oh tiens ! Encore une rumeur autour de l’annonce et de la première bande-annonce de GTA 6. Leur arrivée pourrait être imminente si l’on en croit toute la communauté qui s’enflamme autour d’un teasing. Mais faut-il y croire ?

Les mois passent et une annonce en bonne et due forme de GTA 6 se fait toujours attendre. Cela n’empêche pas les plus impatients de voir des signes partout où il n'y en a pas. Une phrase décortiquée plus que de raison, une ligne dans GTA Online perçue comme du teasing, des rumeurs qui n’ont aucun sens étant prises au mot… il ne se passe presque plus une seule semaine sans que l’on entende parler d’une possible bande-annonce. Alors que vous vaut cet article si matinal ? L’acteur de Jason, l’un des personnages principaux, enflamme la Toile depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que cette fois ce sera la bonne ? Vous connaissez déjà la suite.

Une annonce de GTA 6 bientôt ?

GTA 6 fait à nouveau les gros titres. Pas de déclarations de Take-Two ou de Rockstar cette fois, c’est encore une rumeur incongrue qui prend des proportions démesurées. Elle aurait pu avoir du poids ceci dit. Une petite remise en contexte s’impose d’abord. Septembre dernier, Grand Theft Auto 6 était victime d’un leak colossal. Des centaines de vidéos d’une version alpha du jeu circulaient sur Internet, montrant à la fois du gameplay, Vice City et les personnages principaux. L’occasion de découvrir également quel timbre de voix aurait ce duo à la Bonnie & Clyde. Les fans étant des fans, ils se sont mis à la recherche des interprètes de ces nouveaux protagonistes. Il a été depuis acquis que Bryan Zampella incarnerait Jason. Et depuis quelques semaines, l’intéressé a commencé à teaser quelque chose qui pourrait se rapprocher d’une annonce.

Sur son compte Instagram, l’acteur cumule les photos avec une vibe à la GTA 6 en y ajoutant le hashtag Vice City. Que ce soit à côté d’une voiture de luxe ou en chemise hawaïenne sous un palmier, Zampella prend un malin plaisir à jouer avec le petit cœur fragile de la communauté. Il n’en fallait pas plus pour que certains joueurs y voient un indice vers l’annonce tant attendue. Alors quand l’acteur en question poste une photo de lui sur la plage le regard vers la mer en portant la même tenue que Jason dans les vidéos volées du jeu, la Toile s’est enflammée.

Véritable teasing ou simple troll ?

Certains y voient une confirmation qu’il sera bien l'interprète du personnage principal de GTA 6, d’autres y voient un troll monstrueux. Parce que non, il n’a jamais été confirmé que Bryan Zampella jouera bien dans Grand Theft Auto 6. La rumeur date de 2016, quand l’acteur a posté une photo de lui aux côtés d’un employé de Rockstar. Lorsque les leaks ont commencé à être diffusés, certains ont pointé du doigt sa ressemblance avec Jason… et c’est à peu près tout.

Depuis les fameuses fuites massives, l’acteur semble avoir pris conscience des rumeurs qui l’entourent et en joue. S’il était impliqué d’une manière ou d’une autre dans GTA 6, on a bien du mal à imaginer Rockstar aussi passif face à tout ce prétendu teasing. Véritable acteur ou non, les rumeurs risquent de continuer à se propager encore et encore jusqu'à une annonce officielle. Pour mémoire, le jeu devrait sortir entre avril 2024 et mars 2025.