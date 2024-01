Depuis l'annonce officielle de GTA 6 et la diffusion de son tout premier trailer, les joueurs sont impatients d'en savoir toujours plus. Et justement, le prochain mastodonte de Rockstar vient de dévoiler quelques nouvelles informations.

Avec Rockstar, il faut s'attendre à tout. Au-delà des spéculations, des rumeurs et des autres bruits de couloir, on peut heureusement, parfois, tomber sur des informations plus sérieuses. Même si celles-ci laissent souvent suffisamment de place au mystère pour faire grandir encore les attentes et multiplier les questions sur le sujet. C'est le cas aujourd'hui, avec une nouvelle sur GTA 6 très curieuse, pour le moins.

Un personnage connu se confirme dans GTA 6

Faheem Rashad Najm, plus connu sous le pseudonyme T-Pain, a annoncé récemment lors d'un stream qu'il participe au développement de GTA 6. Il a confirmé cette implication en expliquant son retrait de la scène RP (Role Play) de GTA Online. Selon lui, Rockstar lui a suggéré de quitter le RP après avoir commencé à travailler sur GTA 6. Bien que le rôle exact de T-Pain dans le jeu reste inconnu, des hypothèses circulent selon lesquelles il pourrait prêter sa voix à un animateur de radio, voire jouer un personnage de plus grande envergure.

Pour ceux qui ne sont pas particulièrement familiers avec le monde du rap, il est tout à fait légitime de se demander qui est ce chanteur. T-Pain est un artiste américain polyvalent, surtout connu en tant que rappeur, chanteur, compositeur et producteur de musique. Né le 30 septembre 1985 à Tallahassee, en Floride, T-Pain est célèbre pour avoir popularisé l'utilisation de l'Auto-Tune, un effet de modification de la voix, qui fait parfois (souvent?) polémique.

C'est qui T-Pain ?

T-Pain a débuté sa carrière musicale au milieu des années 2000 et a rapidement gagné en popularité grâce à ses hits tels que Buy U a Drank et Bartender. Il est aussi connu pour ses nombreuses collaborations avec d'autres artistes de renom. En plus de ses chansons en solo, il a prêté sa voix distinctive à une multitude de morceaux en featuring, contribuant au succès de nombreux hits.

Outre sa carrière musicale, T-Pain a également fait des apparitions dans des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo, montrant ainsi sa polyvalence en tant qu'artiste. Vous avez notamment pu le voir au sein de Fast and furious 7. l'homme y incarne d'ailleurs son propre rôle.

On sait à quel point Rockstar a une très bonne compréhension de la culture urbaine. La présence de T-Pain n'est donc pas anodine et montre une fois de plus l'intérêt du studio à représenter (malgré la satire) une atmosphère authentique. Un point particulièrement important pour les fans.