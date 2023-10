GTA 6 est l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Pour les fans, l'attente est insupportable, et ils voient des indices partout. Certains joueurs trouvent que la situation devient un peu ridicule.

Ce ne serait pas exagéré de dire que GTA 6 est probablement l'un des jeux les plus attendus de ces dix dernières années. Voire même, selon certains, de tous les temps. Cette anticipation est d'autant plus impressionnante puisque nous n'avons quasiment aucune information à son sujet. Si on enlève l'énorme leak qu'a subi le jeu, Rockstar n'a toujours pas donné d'annonce officielle concernant un premier trailer ou une date de sortie. La communauté commence donc à perdre patience, et elle le fait clairement ressentir sur les réseaux sociaux. Ça en devient presque ridicule.

Des indices sur GTA 6 plutôt insolites

Les rumeurs sur le nouvel opus vont bon train, et elles peinent de plus en plus à être crédibles. Ce mois-ci, les fans sont encore plus d'attaque, puisque nous sommes en octobre. Le nombre de théories a explosé, pour la simple et bonne raison que le studio a l'habitude de révéler ses productions durant cette période. Il y a même un nom qui a été donné à cette pratique de la firme : Rocktober. Seulement voilà, il ne reste plus que quelques jours avant le 1er novembre et si Rockstar a une annonce à faire, il prend décidément bien son temps.

Les fans voient donc des indices là où il n'y en a pas. On l'a notamment vu avec l'une des dernières interventions du studio sur X (anciennement Twitter). Il a publié un message sur Red Dead Online, pour célébrer Halloween. Difficile de voir le lien avec GTA 6, et pourtant, il a été fait à plusieurs reprises, notamment avec l'exemple ci-dessous :

Encore un troll de Rockstar ?

C'est comme ça depuis de longues semaines maintenant. A chaque post de Rockstar, la communauté recherche le moindre indice teasant une annonce de GTA 6 et c'est parfois franchement tiré par les cheveux. Du coup, certains s'en amusent clairement, et se moque. GTA 6, l'absence de communication et surtout, les théories des fans sont désormais moqué. Pourtant, une majorité reste persuadée que le studio cache quelque chose dans chacune de ses images. On a déjà pu le remarquer avec la photo postée par le studio où deux personnages se trouvent devant le panneau Vinewood. Leur position mettait en évidence les lettres VI.

Ça ressemble plutôt à une blague de la part de Rockstar.

Si cela paraît un peu tiré par les cheveux, c'est parce que ça l'est. Il pourrait tout à fait s'agir d'une coïncidence ou d'une farce de la part de Rockstar, certains joueurs étant persuadés que le studio les trolle et joue avec leurs nerfs et c'est peut être possible, mais personne n'arrivera à tirer ça au clair tant que Rockstar ne prendra pas la parole.

Quoiqu'il en soit, les fans les plus impatients désespèrent, certains allant même jusqu'à prétendre que le jeu fait face à de gros problèmes en interne, simplement parce qu'ils n'auront, potentiellement, pas d'annonce d'ici la fin du mois. Cette ferveur ne manque pas d'amuser les plus terre-à-terre, qui ont tout simplement décidé de se moquer de ce potentiel teasing autour de GTA 6. L'attente jusqu'à l'annonce risque d'être encore très longue et ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter.