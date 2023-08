Coup de tonnerre ! Rockstar, à l'origine de Red Dead Redemption et du futur best-seller GTA 6, fait une annonce surprenante. Sur son compte Twitter, le géant du jeu vidéo a dévoilé une information qui devrait ravir les fans. Plus que cela, elle pourrait totalement chambouler les futures productions de l'entreprise américaine.

Rockstar met le paquet pour GTA 6

Cfx.re, l'équipe à l'origine des plus grandes plateformes roleplay (RP) et de création pour Red Dead Redemption 2 et GTA 5 (respectivement projet RedM et FiveM) , intègre officiellement le studio. Ces deux mods XXL permettent aux joueurs de créer et de gérer leurs propres serveurs de jeu, indépendamment de ceux officiels de Rockstar. En pratique, ces outils offrent à la communauté la possibilité de concevoir des scénarios et des mondes uniques en utilisant les moteurs et les ressources de ces jeux.

Jusqu'à présent, Rockstar Games n'avait pas officiellement soutenu FiveM et RedM. Le fait qu'ils le fassent maintenant change la donne. C'est un élément majeur qui contribue au succès toujours impressionnant et insolent de GTA 5. Il n'y a pas si longtemps, nous avons tous été témoins de l'engouement massif de la communauté Twitch française et mondiale pour le RP de GTA, qui a offert un véritable regain au blockbuster. Et tout cela n'aurait pas été possible sans l'équipe de Cfx.re. Pas mal non ?

Ça veut dire quoi pour les futurs jeux ?

Grâce à cette collaboration, Rockstar pourrait envisager d'intégrer les fonctionnalités appréciées de FiveM et RedM dans la composante online de GTA 6. Cela pourrait se traduire par des outils de serveur de RP plus sophistiqués, des capacités de modding améliorées, ou même la création d'une plateforme de serveur personnalisé approuvée par Rockstar. Fort de l'expertise de l'équipe Cfx.re, le studio pourrait également proposer de meilleurs outils de modding, ouvrant davantage la voie aux créateurs de contenu pour GTA 6.

De plus, en se basant sur les tendances populaires au sein de la communauté FiveM/RedM, Rockstar pourrait envisager de nouvelles orientations pour ses jeux en ligne, conduisant à de nouvelles mécaniques de jeu ou à des expériences en ligne inédites. On imagine, par exemple, l'intégration directe de contenu RP dans le jeu de base. Le papa de GTA déclare à ce propos :

Au cours des dernières années, notre communauté créative a trouvé de nouvelle façons d'étendre les possibilités de GTA 5 et Red Dead Redemption 2, notamment grâce à la création de serveurs dédiés au RP, et nous avons observé tout ça avec enthousiasme. Afin de soutenir davantage ces efforts, nous avons récemment revu notre politique sur les mods afin d'inclure officiellement ceux créés par la communauté du jeu de rôle. En nous associant à l'équipe Cfx.re, nous les aiderons à trouver de nouvelles façons de soutenir cette incroyable communauté et d'améliorer les services qu'ils fournissent à leurs développeurs et leurs joueurs.

Cette annonce est, sans aucun doute, une révolution pour l'avenir des titres de la société, GTA 6 en tête.