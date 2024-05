Les fans de GTA 6 ont chaud et sont chauds. Ils ont les yeux partout, tout le temps et surveillent de très près les moindres faits et gestes de Rockstar. Et grâce à ça, ils ont pu découvrir quelque chose d’intéressant. Le développeur américain s’apprêterait visiblement à faire une annonce autour de son jeu, ça semble se confirmer.

Une annonce imminente pour GTA 6 ? Des indices ont été découvert !

GTA 6 est sur toutes les lèvres, il y a encore quelques heures, de nombreux détails ont été dévoilés sur le jeu. Des rumeurs provenant d’un insider plutôt fiable. Si on doit les prendre avec des pincettes, ces nouvelles ont tout de même secoué la communauté de fans hyperactive autour du jeu.

Des petits malins ont toutefois découvert quelque chose de bien plus concret. En surveillant le site officiel du jeu, ils ont repéré la création de plusieurs emplacements de screenshots à venir. Pour l’heure, les adresses ne mènent nulle part puisqu’elles sont vides, mais elles existent bel et bien. Dans le même temps, Rockstar a mis à jour son site officiel en ajoutant une section pour y loger des captures du jeu. Une mise en page qui a rapidement été supprimée. Mais internet n’oublie jamais et les preuves ont eu le temps d’être immortalisées avant que Rockstar n’essaie d’effacer ses traces.

La section " Screens " visible au-dessus a été depuis supprimé - Via GTA 6 Countdown sur X

Rockstar prépare quelque chose...

Ce genre de manipulation préventive n’a rien de nouveau, mais en règle générale, elles veulent dire qu’une chose : une annonce est imminente puisqu’une mise à jour du site arrive. Il est fort probable que GTA 6 fasse parler de lui officiellement sous peu. La maison mère Take-Two doit avoir ses appels financiers pour ses bilans d’ici le 16 mai prochain, se pourrait-il ici que l’on ait des infos ?

C’est l’une des théories soulevées par la communauté. On peut aussi s’attendre à d’autres annonces dans les mois qui viennent peut-être. On le sait, pour le jeu vidéo, l’été est propice aux annonces et aux événements en tout genre. Rockstar nous prépare peut-être quelque chose, nous verrons. Ce qui est sûr, c’est que le studio est attendu au tournant tant GTA 6 vend déjà du rêve à des milliers de fans de la franchise. Tout le monde s’attend à une sortie historique, Take Two prévoit même une explosion de ses chiffres d’affaires d’ici 2025. « l’exercice 2025 serait une année très attendue pour l’entreprise » qui devrait entrer dans « une nouvelle ère en lançant plusieurs titres révolutionnaires et qui établiront de nouvelles normes dans le secteur » disait le PSG il y a quelques temps. Ça promet...