GTA 5 s'est vendu à plus de 195 millions d'exemplaires, toutes versions confondues. Des chiffres mirobolants qui augmentent en permanence et qui sont stupéfiants. Qui sur cette planète ne possède pas le jeu de Rockstar Games aujourd'hui ? On aimerait bien être une petite souris pour avoir les détails de ces ventes incroyables. Mais malgré le carton perpétuel, Take-Two et les développeurs n'ont pas jugé bon de sortir des DLC solo, ni même une version Nintendo Switch. Et ça a donné des idées à des internautes qui se sont lancé dans un projet fou.

Une version portable de GTA 5 existe mais...

Si vous êtes un lecteur assidu de Gameblog, vous avez sûrement suivi le feuilleton des leaks de GTA 6. Un jeune adolescent, appartenant au groupe Lapsus, est arrivé à investir les serveurs de Rockstar Games et a volé des données ultra sensibles. C'est comme cela que les premières vidéo de gameplay de Grand Theft Auto 6, en version-pré-alpha, se sont répandues sur la Toile. Take-Two Interactive pensait avoir vécu le pire, mais un an plus tard, ce piratage a pris une autre tournure. Le code source complet de GTA 5 s'est retrouvé sur le web. Des leaks lunaires pour une affaire abracadabrantesque.

L'éditeur n'a rien pu faire, et sans surprise, le code de GTA 5 a tourné pour finir entre les mains de bidouilleurs. L'équipe de moddeurs Superstar South s'est lancé dans un projet fou il y a plusieurs mois de cela : faire tourner Grand Theft Auto V sur Nintendo Switch. Alors même qu'aucune version n'existe, pas même chez Rockstar. Après de nombreux essais, ça y est, GTA 5 peut être démarré sur Switch. Et c'est une grande avancée car quelque temps en arrière, les moddeurs n'arrivaient pas à faire en sorte que l'application fonctionne. En revanche, ne vous attendez pas à pouvoir relancer une partie sur la nomade de Big N.

Comme le montre le clip vidéo ci-dessous, ce « portage » non officiel est tout sauf fonctionnel, hormis si le format diapositive ne vous gêne pas. C'est en effet hyper saccadé, et comme précédemment, GTA 5 finit par planter. Mais c'est tout de même étonnant. Dans un autre post X, Superstar South explique que la console tourne avec la fréquence du mode portable de la Switch, sans overclocking. Cette équipe arrivera t-elle à faire mieux ? Réponse dans les prochains mois, même si on voit bien Take-Two intenter une action en justice pour faire supprimer tout cela.