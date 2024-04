Le vénérable GTA 5 peut pour cela compter sur une communauté passionnée de moddeurs, qui exploitent à fond son moteur vieillissant pour l'afficher sous ses plus beaux atours. Tel est notamment le cas dans cette vidéo en 8K de Digital Dreams. Voyez plutôt.

GTA 5 garde la pêche graphique avant de laisser sa place aux jeunes

Sorti il y a 11 ans, le mastodonte qu'est GTA 5 n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. Grâce à différents mods, le best-seller de Rockstar Games peut encore tenir la dragée haute aux vitrines graphiques d'aujourd'hui. Via divers artifices, il est en effet possible d'y intégrer le ray tracing et des effets visuels complexes, malgré son moteur d'une autre époque. Parmi les mods les plus remarquables sur ce terrain, nous avons notamment Rewrite V, créé par Valkill.

Digital Dreams nous illustre tout cela de la plus belle manière dans une vidéo en 8K de GTA 5. Nous pouvions y voir une plastique qui n'a clairement pas à rougir de la claque graphique à venir qu'est GTA 6. Grâce à un PC monstrueux notamment équipé d'une RTX 4090, la célèbre chaîne YouTube nous régale d'un voyage qui peut aisément passer pour tiré d'un jeu next-gen. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit bien de ce bon vieux GTA 5, sorti à l'origine sur PS3 et Xbox 360 en 2013.

Le titre de Rockstar Games en a donc encore sous le capot pour nous faire patienter jusqu'à la sortie de son successeur extrêmement attendu, qui pourrait aux dernières nouvelles arriver courant 2025.