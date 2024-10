Pour que GTA 5 puisse tenir tête à des mètres étalons graphiques actuels comme Cyberpunk 2077, il est naturellement nécessaire de passer par beaucoup de mods, et disposer d'un PC suffisamment puissant pour faire tourner le tout. C'est justement ce que la célèbre chaîne YouTube Digital Dreams nous prouve dans une nouvelle vidéo en 8K proprement impressionnante.

Le grand banditisme de GTA 5 plus réaliste que jamais

Après onze ans d'existence, GTA 5 est l'un des plus grands monstres sacrés du jeu vidéo, et l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Sorti à l'origine sur des Xbox 360 et PS3 en fin de vie, il a toutefois forcément pris un coup de vieux. Il peut toutefois compter sur une communauté de moddeurs passionnés pour rester en très grande forme graphique. Avec une batterie de mods, Digital Dreams nous propose dans une nouvelle vidéo en 8K une virée qui frôle le photoréalisme dans les rues de Los Santos.

Qu'il s'agisse des effets de lumière, des reflets ou de la qualité des textures, GTA 5 est encore capable de nous impressionner visuellement, forcément avec beaucoup d'huile de coude. Digital Dreams magnifie encore le tout avec son fameux et très robuste ReShade, accessible cependant uniquement pour les abonnés à son Patreon. Le résultat laisse en tout cas rêveur quant à un GTA 6, lorsque celui-ci sera également disponible sur PC... un jour.

Pour profiter pleinement de cette version totalement remise au goût du jour graphiquement de GTA 5, il est toutefois nécessaire de disposer d'un véritable bolide de PC. La chaîne YouTube précise en ce sens avoir enregistré la vidéo en 8K ci-dessous avec une machine équipée d'une RTX 4090, d'un processeur Ryzen 9 7950X, de 64 Go de RAM DDR4 5 6000 MHz et d'un véloce SSD. Certainement payé par l'argent sale du grand banditisme, comme c'est de circonstance pour GTA 5.

Source : Digital Dreams sur YouTube