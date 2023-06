GTA 5, qui s'est vendu à plus de 180 millions d'exemplaires, n'est toujours pas mort. Une décennie après son lancement officiel sur PS3 et Xbox 360, le phénomène ne s'essouffle pas. Ces nouveautés pourraient même donner envie à certains et certaines de retourner à Los Santos.

GTA 5 annonce une belle nouveauté de gameplay

Tous les yeux sont rivés sur GTA 6, et pourtant, des millions de joueurs continuent de craquer pour Grand Theft Auto V. Une longévité hors norme qui est certainement à mettre sur le compte de GTA Online, le multijoueur du jeu qui a permis de fidéliser une communauté depuis toutes ces années. Malgré tous les prix, les ventes absolument incroyables et les louanges, GTA 5 n'est pas « parfait ».

Parmi les griefs des joueurs, l'obligation de marteler un bouton pour courir comme sur les vieux épisodes. Un défaut qui est en passe d'être réglé... 10 ans après la sortie initiale. Mieux vaut tard que jamais ? Une nouvelle option pour sprinter sera en effet disponible avec la mise à jour Mercenaire de Grand Theft Auto Online. Les joueurs n'auront plus besoin d'appuyer frénétiquement sur une touche pour marcher à vive allure dans GTA 5. Il suffira de maintenir le bouton assigné pour pouvoir sprinter. Une fonctionnalité qui devrait être accueillie avec une grande joie par toutes celles et ceux qui campent encore sur le titre.

Dans ce même patch, qui sera disponible le 13 juin 2023, d'autres nouveautés de confort ont été annoncées. Le rappel de tous les véhicules détruits pourra se faire en une seule fois en contactant la mutuelle. Pour retrouver plus facilement les bolides possédés, la description des garages sera améliorée. Enfin, la neige fera son entrée dans l'éditeur d'activités. Voici le patch notes (via Rockstactu) détaillé de la mise à jour Mercenaires de GTA 5 Online.

Notes de patch de la mise à jour Mercenaires de GTA Online

En appelant la mutuelle, il sera possible de réclamer l’ensemble des véhicules détruits en une seule fois

Une nouvelle option de commande pour sprinter (maintenir pour sprinter) sera ajoutée au menu Paramètres

Description personnalisée des garages, permettant ainsi de trouver plus facilement où vous avez garé tel ou tel véhicule

Si la Willard Eudora et l’Albany Broadway classique, disposent des motifs de taxi, il sera possible de les utiliser dans les missions de taxi

Mise à jour de l’éditeur d’activités pour incorporer des accessoires et des options météorologiques supplémentaires, y compris la neige

Rockstar Games tease encore et encore GTA 6

Vu les ventes de GTA 5, il n'est pas étonnant que Rockstar Games et Take-Two Interactive traînent de la patte pour sortir GTA 6. D'autant plus que ce nouvel opus extrêmement attendu n'a pas le droit à l'erreur. Il en va de la réputation de la franchise et du studio. Et la pression est encore plus importante après la chevauchée fantastique Red Dead Redemption 2.

Alors faut-il s'inquiéter après les leaks peu flatteurs de Grand Theft Auto 6 ? Non. Impossible de juger ou de présumer de la qualité du titre final sur ces extraits internes qui montrent des scènes propres à un développement. Selon Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, les développeurs visent d'ailleurs la « perfection ». « Les nouveaux GTA doivent être quelque chose que vous [les joueurs], n'avez jamais vu, et c'est un très gros défi pour l'équipe. Rockstar est simplement à la recherche de la perfection » a-t-il déclaré. Une déclaration à double tranchant mais qui ne manquera de hyper davantage les fans.

À quand la sortie de Grand Theft Auto VI ? Cela pourrait arriver entre avril 2024 et mars 2025. Dans le cadre d'une réunion avec les actionnaires, Zelnick s'attend à une explosion des revenus engrangés sur l'exercice fiscal 2025. Sachant que GTA 5 et toutes les déclinaisons sont la poule aux œufs d'or de l'éditeur, on comprend vite comment ce dernier compte parvenir à remplir ses objectifs.