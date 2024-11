Malgré son âge, GTA 5 est encore rempli de mystères, et l'un des plus grands d'entre eux pourrait avoir une réponse toute simple, comme l'explique l'un des développeurs.

Depuis la sortie de GTA 5 en 2013, le mystère de Mt. Chiliad intrigue les joueurs. Des symboles étranges et des indices qui semblent pointer vers une présence extraterrestre fascinent les fans et alimentent d'innombrables théories. Pourtant, selon Ben Hinchliffe, un ancien designer de Rockstar, cet Easter egg n’aurait peut-être aucun sens caché. Explication.

Un mystère qui obsède les fans de GTA 5

Dix ans après la sortie du jeu, et en attendant patiemment GTA 6, les fans continuent de scruter les moindres détails de GTA 5 pour dénicher des secrets non révélés. Le mystère de Mt. Chiliad, avec ses supposés indices d'activité extraterrestre, reste l'un des sujets les plus discutés. D’ailleurs, un subreddit dédié rassemble plus de 44 000 membres qui échangent leurs théories et tentent de percer ce mystère.

Interrogé par le YouTubeur Dan Dawkins, Hinchliffe a confié que certains Easter eggs sont ajoutés juste pour "embrouiller les joueurs". Selon lui, l’équipe de Rockstar aime parfois insérer des éléments énigmatiques sans raison particulière, juste pour stimuler la curiosité des joueurs. "On les met là pour rendre les joueurs un peu fous", plaisante-t-il. Pour Mt. Chiliad, ce serait donc une simple blague de développeur, sans véritable secret à dévoiler.

Hinchliffe avoue même que certaines théories des fans l’amusent. Parfois, elles sont si farfelues qu'il a presque envie de corriger les joueurs. Mais il aime voir jusqu’où peut aller la créativité des fans. Cet Easter egg, finalement, montre bien comment un simple détail peut créer une immense communauté de passionnés prêts à chercher des réponses, même là où il n’y en a peut-être pas.

Mt. Chiliad

Un mystère qui perdure

Malgré les paroles d’Hinchliffe, le doute persiste pour certains. Et si Rockstar cachait vraiment quelque chose ? Après tout, le studio a toujours su jouer avec la curiosité des joueurs. Qu’il s’agisse d’un clin d’œil ou d’un mystère insoluble, Mt. Chiliad restera sans doute l’un des plus grands mystères de GTA 5.

Source : GTAVIoclock