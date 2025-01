Victime de son énorme succès, un des mods les plus ambitieux de GTA 5 a malheureusement été mis à mort par Rockstar Games, et la communauté est maintenant en émoi.

GTA 5 ne manque clairement pas d'excellents mods qui, encore aujourd'hui, continuent de faire vivre le vénérable titre sorti en 2013. Certains lui permettent de rester au top de sa forme graphique, tandis que d'autres le garnissent en contenus ambitieux, notamment dans le toujours très actif mode Online. Mais l'un de ses mods les plus ambitieux et populaires auprès des joueurs a été démantelé par Rockstar. Si cette décision est en soi compréhensible, les fans sont légitimement déçus par cette triste mise à mort.

Un très ambitieux et officieux travail de préservation dans GTA 5 mis à mort

Le mois dernier, le mod Liberty City Preservation Project, une sorte de Remake officieux de GTA 4 dans GTA 5, avait embrasé la Toile. L'idée de retrouver l'iconique Liberty City dans le dernier opus de la titanesque franchise de Rockstar avait séduit beaucoup de joueurs. Réalisé par l'équipe World Travel, ce mod avait donc pour ambition de totalement reconvertir Liberty City dans le cinquième opus. La reproduction était extrêmement fidèle et peaufinée, avec déjà un système de transport en métro, et un comportement crédible du trafic et de la police.

Malheureusement, le travail exemplaire des moddeurs et l'énorme popularité du mod auprès des fans a attiré l'attention de Rockstar. Un mois à peine après sa mise en service sur GTA 5, le mod est désormais mis à mort, comme l'indique World Travel dans un message sur le Discord officiel de Liberty City Preservation Project. « En raison de l'engouement inattendu autour de notre projet et après avoir discuté avec Rockstar, nous avons décidé de l'arrêter. Nous apprécions tout votre soutien, et avons hâte de poursuivre notre passion du modding de la franchise GTA ».

Ce n'est hélas pas la première que Rockstar participe à la mise à mort d'un mod populaire pour ses jeux phares tels que GTA 5 ou Red Dead Redemption 2. Que Liberty City Preservation Project en ait fait les frais afin de protéger la propriété intellectuelle de GTA 4, ou parce qu'un remaster/remake du jeu est actuellement dans les cartons, le mystère reste entier. Les fans devront en tout cas trouver d'autres moyens de juguler leur fébrile impatience d'ici à la sortie de GTA 6.

Source : GameRoll sur X.com