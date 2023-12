Le piratage de Rockstar Games en 2022, qui a conduit à d'énormes leaks sur GTA 6, a pris une autre tournure ces derniers jours. En effet, un hacker a diffusé en ligne le code source complet de GTA 5, qui a été relayé abondamment sur des plateformes comme Discord et Telegram, et du script python pour Grand Theft Auto 6. Le code source a ensuite été épluché de fond en comble et certains ont fait des découvertes majeures. L'aventure avec Trevor, Michael et Franklin aurait dû être encore bien plus imposante qu'elle ne l'est. Mais d'autres projets ont aussi été annulés.

Des révélations sur des DLC solo GTA 5 mis à la poubelle

Rockstar Games ne s'attendait peut-être pas à subir une nouvelle fuite de grande ampleur, après celle de 2022. Mais malheureusement, le hack de l'année dernière a encore des répercussions aujourd'hui avec des leaks sur GTA 5. Après analyse du source code du jeu, qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur le web, on a appris beaucoup de choses. Le studio aurait ainsi annulé différents projets de DLC et d'extensions pour Grand Theft Auto 5.

Pas moins de huit contenus ont ainsi été déterrés dans la structure même de GTA 5 : « SP Assassination Pack »; « SP Manhunt Pack »; « SP Norman Pack »; « Agent Trevor »; « Relationship Pack »; « Enterprise Pack »; « Prologue DLC »; « LibertyV DLC ». Des noms obscurs qui méritent quelques explications. Le pack Agent Trevor est le seul à ne pas avoir été annulé réellement, puisqu'il a en vérité été transformé en contenu pour GTA Online. Il s'agit du « Braquage de la fin du monde » (Doomsday Heist en VO). Le « Relationship Pack » suggère que le titre aurait pu avoir un système de romance, tandis que le « Manhunt Pack » laisse peut-être penser qu'un crossover avec la licence bien violente de Rockstar était sur la table à un moment.

Mais ce qui va surtout décevoir les joueuses et joueurs de GTA 5, c'est les deux derniers éléments. Le « Prologue DLC » correspond à l'extension North Yankton. La carte du jeu aurait dû être étendue avec la région enneigée que l'on voit brièvement après lors du casse d'introduction. Quant à Liberty City, Rockstar a visiblement réfléchi à ajouter sa version de New-York dans Grand Theft Auto 5.

Au revoir Midnight Club 5 et Bully 2

Comment expliquer ces annulation en pagaille pour GTA 5 ? Un manque de temps et de ressources. Dans une interview qui remonte déjà à 2017, le directeur du design Imran Sarwar a confié qu'avec le développement des versions PS4 et Xbox One, le suivi de GTA Online et Red Dead Redemption 2, des choix ont dû être faits. « Le solo de GTA 5 était absolument massif et très, très, complet. C'était trois jeux en un. Il nous a fallu un an pour développer les versions next-gen, et évidemment, la composante multijoueur avait énormément de potentiel. Mais l'exploiter a demandé beaucoup de ressources. Et puis il y a d'autres jeux, spécialement Red Dead Redemption 2. La combinaison de ces trois facteurs a fait que nous n'avons pas estimé nécessaire, ou possible, de sortir des extensions solo. Mais nous pourrions en produire pour nos futurs projets » (via Game Informer).

Des DLC solo pour GTA 6 ? Les joueurs ne diront certainement pas non si le prix et le contenu sont en adéquation. Dans ces nouveaux leaks, il y a également des références supplémentaires à Bully 2 et un certain Midnight Club 5. Le jeu de course arcade qui s'est bâti une solide réputation sur PS2. C'était l'une des bonnes surprises totalement inattendues de l'époque. Mais comme pour les extensions GTA 5, ces projets semblent avoir complètement été abandonnés.