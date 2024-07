Depuis plusieurs années, les joueurs ont pu découvrir avec joie le plaisir du PC Game Pass, qui fonctionne plus ou moins de la même manière que le très apprécié Xbox Game Pass. Autrement dit, il permet de profiter de l’arrivée de nouveaux jeux dans un catalogue en échange d’un abonnement. Cette fois, cela pourrait concerner rien de moins que le légendaire GTA 5.

GTA aurait une bonne nouvelle

Selon des rumeurs récentes, GTA 5 pourrait bientôt être disponible sur le service PC Game Pass de Xbox. Cette information a été divulguée par Tez2, un informateur bien connu dans la communauté des jeux vidéo, via Twitter. Il a affirmé que Rockstar Games prépare actuellement le jeu pour qu'il soit jouable sur cette plateforme.

GTA 5 avait déjà fait une apparition sur Xbox Game Pass, mais avait été retiré après seulement six mois de disponibilité. La raison de cette suppression n'a jamais été officiellement communiquée. En parallèle, le jeu a également été retiré du catalogue de jeux de PlayStation Plus plus tôt cette année. À l'heure actuelle, cette rumeur n'a pas encore été confirmée de manière indépendante par d'autres sources. En attendant une annonce officielle de Rockstar Games ou de Xbox, il est conseillé de prendre cette information avec prudence. Comme toujours. Cela empêche d'être déçu.

En attendant GTA 6...

Pendant ce temps, Rockstar Games est en plein développement de GTA 6, dont la sortie est prévue pour 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Les joueurs PC devront patienter encore plus longtemps pour profiter de ce nouvel opus. Avec un peu de chance, cela pourrait prendre quelques mois, mais si l'on se base sur les précédents jeux, il faudra probablement patienter au moins un an. L'objectif est évidemment de rentabiliser un maximum les jeux sur console, quitte à faire payer les joueurs une seconde fois pour la version PC. Un système marketing bien rodé qui semble avoir bien fonctionné tant pour GTA 5 que pour Red Dead Redemption 2.

Dans tous les cas, si cette rumeur s'avère vraie, les joueurs PC pourraient bientôt retrouver l'univers de GTA 5 sur le service Game Pass. Même si de nombreux joueurs PC doivent déjà avoir le jeu bien au chaud dans leur bibliothèque Steam ou ailleurs.

Source : Tez2