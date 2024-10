GTA 5 intensifie les festivités d'Halloween avec de nombreux bonus et récompenses dans GTA Online. Cette semaine (21 octobre), les joueurs pourront non seulement profiter de GTA$ et RP doublés, mais également s'attaquer à de nouveaux défis communautaires et remporter des objets exclusifs. Voici tout ce que vous devez savoir pour maximiser vos gains et ne rien manquer.

Du contenu gratuit sur GTA 5

Le mode rivalité Tueur en série est à l'honneur cette semaine sur GTA 5 avec des GTA$ et RP doublés pour tous les participants. Si vous aimez l'action intense et terrifiante, c'est le moment idéal pour vous plonger dans ce mode de jeu chaotique. De plus, les missions de vente du labo d'acide bénéficieront également de récompenses doublées.

Après avoir pulvérisé le premier objectif de 80 millions de zombies tués, la communauté doit maintenant relever un nouveau défi dans la survie au cimetière de Ludendorff. Le but ? Tuer 800 millions de zombies à travers la communauté. Si ce chiffre colossal est atteint, tous les joueurs recevront les onesies squelette lumineux mauves et verts en guise de récompense.

Pour célébrer le Día de Muertos, des masques Calaca sont offerts gratuitement cette semaine. Il vous suffit de vous connecter à GTA Online pour recevoir les masques Calaca maritime et Calaca royale. De plus, les joueurs pourront également obtenir un masque de chat flippant marron en se connectant cette semaine.

Des belles promotions en jeu

Dans le showroom de Premium Deluxe Motorsport, plusieurs véhicules sont à l'affiche, dont la Declasse Scramjet, la Benefactor Stirling GT, et la Grotti Cheetah. Du côté de Luxury Autos, vous trouverez la Vapid Dominator FX et la Vapid Aleutian. Ne manquez pas également le véhicule récompense du salon auto de LS, la Karin Futo GTX, pour ceux qui terminent dans le top 5 des Épreuves du salon auto de LS pendant trois jours d'affilée.

Enfin, cette semaine, profitez aussi de belles réduction à savoir :

Promotions sur des véhicules : -30 % sur l'Albany Fränken Stange, l'Albany Lurcher, l'Albany Brigham, la Declasse Tornado rat rod, la LCC Sanctus, le corbillard Chariot Romero, l'Annis Euros, la Willard Eudora, l'Enus Windsor Drop et la Benefactor Stirling GT.

: -30 % sur l'Albany Fränken Stange, l'Albany Lurcher, l'Albany Brigham, la Declasse Tornado rat rod, la LCC Sanctus, le corbillard Chariot Romero, l'Annis Euros, la Willard Eudora, l'Enus Windsor Drop et la Benefactor Stirling GT. Promotions de l'armurerie mobile : -40 % sur le fusil militaire et -30 % sur le fusil de précision (pour les abonnés à GTA+).

Et pour terminer, des avantages GTA+ :

Avantages de GTA+ : un déguisement de momie gratuit en jouant à la nouvelle survie au cimetière de Ludendorff, un HVY Nightshark gratuit orné du motif Crânes à durée limitée, des GTA$ et RP doublés dans les modes rivalité d'Halloween, et bien plus encore.

Source : Rockstar