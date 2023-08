On ne touche pas aux jeux Take-Two Interactive et encore moins à GTA 5, voire même à la franchise Grand Theft Auto dans son ensemble. Depuis des années, l'éditeur est parti en guerre contre les moddeurs. Parfois l'éditeur se contente d'invoquer le DMCA (Digital Millenium Copyright Act), qui est un texte de loi visant à lutter contre la violation des droits d'auteurs, et à d'autres moments, la société envoie ses avocats. Dans les deux cas, c'est toujours Take-Two qui gagne à la fin. La chasse aux sorcières reprend et cette fois, la firme torpille une nouveauté pourtant excellente sur le papier. Une annulation dans les règles de l'art : sans donner aucun avertissement à son auteur.

Une fonctionnalité définitivement supprimée de GTA 5

Le géant américain vient de faire une nouvelle démonstration de force en s'attaquant à Bloc. Un moddeur chevronné qui a mis en ligne un mod ultra réaliste et bluffant de GTA 5. Dans celui-ci, le joueur peut poser des questions et avoir des conversations avec les PNJ, grâce au programme Inworld IA, en étant dans la peau d'un flic. On peut désamorcer des situations, demander des renseignements etc. Une fonctionnalité géniale mais qui n'a pas été appréciée par Take-Two Interactive.

Son auteur révèle que l'éditeur a fait sauter la vidéo de sa chaîne YouTube, a fait supprimer le mod de Nexus Mod, et suspendre le compte Netlify du moddeur. C'est là qu'il hébergeait le guide d'instructions de sa création. « Hier, Take-Two a frappé ma chaîne d'une violation de droits d'auteurs en raison de ma vidéo sur le mod de GTA 5. YouTube a retiré la vidéo instantanément, sans même me laisser une chance de m'expliquer. La raison invoquée pour cette suppression est que j'ai utilisé leur logiciel. Grand Theft Auto 5. Personne ne m'a contacté ni demandé quoi que ce soit. Je les ai contactés car il se peut que ça ait été fait de manière automatique, même si des éléments suggèrent qu'il y a bien eu une invocation du DMCA » a t-il expliqué (via VGC).

Pour lui, cette excuse ne tient pas debout et il s'agit plutôt d'une attaque envers ce mod. « Malheureusement, cela ressemble davantage à une excuse pour attaquer et prendre position contre le mod. Et ça me laisse perplexe étant donné qu'il était gratuit / open-source. On pouvait y jouer gratuitement, et il n'utilisait rien de GTA 5 qui ne soit pas autorisé ».

GTA 5 sur PS5 (crédits : PlayStation).

Take-Two devrait « plutôt faire de bons remakes »

Il va falloir donc faire une croix sur Sentient Streets, puisque Bloc l'a retiré aussi du site GTA 5 mods en préventif. En tout cas, il ne décolère pas et a asséné un tacle glissé à Take-Two Interactive. « J'espère que tous ceux qui ont aimé ce mod sauront ce souvenir de cette action malhonnête de Take-Two. Plutôt que de faire la chasse aux petits mods, ils devraient se concentrer sur la création de bons remakes avec une meilleure politique de prix, ou arrêter de supprimer des voitures de GTA 5 Online pour les revendre aux gens ». Le passage sur les remakes faisant évidemment référence au scandale Red Dead Redemption.

Pour lutter contrer les mods, Take-Two Interactive a dernièrement fait une énorme acquisition qui pourrait révolutionner GTA 6. L'éditeur a en effet racheté Cfx.re, l'équipe derrière les plus grandes plateformes de roleplay et de créations de mods gigantesques. Des bidouilleurs professionnels qui ont fait leurs armes sur GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Un achat pour le coup très malin.