On le pensait immortel et pourtant. Rockstar semble enfin prêt à enterrer Grand Theft Auto 5, après 9 ans de bons et loyaux services, afin de se concentrer pleinement sur GTA 6.

Comme Skyrim, GTA 5 semblait faire partie de ses jeux inarrêtables. Avec moult portages qui ont traversé le temps et trois générations de consoles, Rockstar semble enfin en avoir fini avec sa vache à lait. De quoi laisser présager l’arrivée d’une annonce de GTA 6 ?

Clap de fin pour GTA 5, bientôt l'annonce de GTA 6 ?

Le reveal de GTA 6 semble se rapprocher de plus en plus. Cela fait un moment que Rockstar a confirmé que le jeu était en développement, mais son annonce en bonne et due forme se fait toujours attendre. On a certes eu des nouvelles du prochain hit du studio avec la confirmation d’une protagoniste latino-américaine et le retour de Vice City, mais rien d’officiel. Les développeurs semblent fin prêts à concentrer tous les efforts sur le jeu et cela passe par la mort de celui qu’on pensait immortel : GTA 5.

Sur son site officiel, l’éditeur laisse entendre qu’il est prêt à tourner très prochainement la page. « Grand Theft Auto 5 et Grand Theft Auto Online représentent depuis de nombreuses années les efforts combinés de notre équipe à l’international. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont contribué à ces jeux, depuis leur lancement initial en 2013 jusqu’à aujourd’hui. » S’ensuit alors la mention de tous les noms qui ont participé au développement de GTA 5 jusqu’à aujourd’hui. Un simple message qui fait beaucoup parler de par ses airs d’adieux. Cela n’a en soit rien de surprenant, puisque Rockstar a déjà mis au placard Red Dead Online et aurait même annulé plusieurs projets attendus pour centraliser ses efforts sur GTA 6.

Évidemment ce petit mot fait beaucoup de bruits et les yeux se tournent naturellement vers GTA 6. Est-ce que Rockstar va bientôt se décider à présenter officiellement le jeu ? L’annonce semble clairement se rapprocher, mais à quelle allure ? Les fans se mettent déjà à rêver d’une présence aux Game Awards 2022 en fin d’année pour marquer le coup. La communauté trépigne d’impatience, mais on rappelle que le jeu ne serait pas prévu avant 2024 au bas mot.