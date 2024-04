À l'occasion d'un récent stream Q&A pour GTA 5, Steve Ogg, l'acteur prêtant ses traits et sa gestuelle à Trevor, a mentionné l'un des DLC mettant en avant son iconique personnage. Celui-ci a tourné quelques scènes en 2013 pour un ajout au mode histoire du best-seller de Rockstar Games, mais tout ceci ne verra finalement jamais la lumière du jour.

Le Trevor perdu de GTA 5

Du trio iconique des protagonistes de GTA 5, Trevor est celui qui a probablement le plus marqué les joueurs. Il doit principalement sa popularité à son talentueux et dangereusement hilarant interprète Steven Ogg. L'acteur a récemment confié avoir tourné des scènes dans la peau de Trevor pour un DLC du mode solo. Celui-ci devait en 2013 s'inscrire dans une trilogie, si l'on en croit des éléments dataminés du jeu l'année dernière. Les deux autres portant les noms provisoires « Apocalypse Zombie » et « Invasion Alien ». « Agent Trevor », qui nous intéresse ici, devait compléter le prometteur tableau.

« Trevor allait être sous couverture, bosser pour les fédéraux. On a tourné quelques trucs pour ça en mode "James Bond Trevor". Trevor était toujours aussi taré, mais il essayait de faire de son mieux pour ressembler à un agent secret. Mais tout ça a disparu, Rockstar n'en a rien fait », confie Steve Ogg.

Les trois compères auraient pu encore vivre bien des mésaventures. © Rockstar Games

Priorité au direct et au Online

Celles et ceux qui ont surtout joué à GTA 5 pour le mode solo ont donc clairement perdu au change avec ces DLC annulés. Rockstar s'est malheureusement pour eux alors entièrement tourné vers le beaucoup plus lucratif mode GTA Online. Une partie des éléments des DLC prévus pour le solo a en effet été réutilisée pour son pendant en ligne. Difficile toutefois de contredire la stratégie du studio.

Si GTA 5 est encore 11 ans après sa sortie un titre très populaire et massivement joué, c'est principalement grâce à l'injection régulière de nouveaux contenus sur GTA Online. La partie en ligne de Red Dead Redemption 2 n'a de son côté malheureusement pas eu le même traitement de faveur. L'avenir nous dira si l'extrêmement attendu GTA 6 pourra jouir d'une aussi belle longévité que son illustre aîné.