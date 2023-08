GTA 5 n'a pas fini de nous faire rêver et les joueurs s'en donne à cœur joie lorsqu'il s'agit de transformer le jeu. C'est une fois de plus de cas ici avec un mod assez incroyable.

Ça fait plus de 10 ans que GTA 5 est sorti et son succès ne désemplit toujours pas. Trois générations de consoles et plusieurs rééditions plus tard, le jeu de Rockstar continue de cartonner. On le retrouve régulièrement dans le top des ventes, une petite promotion suffit d'ailleurs à les faire exploser. Oui, la licence a clairement marqué l'histoire du jeu vidéo et c'est notamment grâce à GTA 5, ses records de ventes qui donnent le vertige et ses polémiques à gogo, marque de fabrique de la franchise d'ailleurs.

Bien que Rockstar ait d'autres licences juteuses, rien n'arrive à la cheville de GTA. GTA 6 arrive d'ailleurs prochainement et promet déjà d'être un succès fou. Take Two aurait d'ailleurs prévu une explosion de son chiffre d'affaires dans les prochaines années. Coïncidence ?

GTA 5 encore plus réaliste ? C'est possible !

Quoi qu'il en soit pour le moment, les joueurs doivent se contenter de ce qu'ils ont sous la main, ce bon vieux GTA 5. Et si le jeu vit depuis aussi longtemps c'est autant grâce à Rockstar et son suivi qu'à la communauté et ses efforts pour customiser l'expérience à grand renfort de mods hallucinants. C'est d'ailleurs l'un de ces «DLC» proposés par la communauté qui est aujourd'hui mis à l'honneur. Un mod qui pousse le réalisme et le contenu à un tout autre niveau grâce à l'IA.

Le modder Bloc, connu pour avoir tenté d'intégrer la narration par l'IA dans Mount and Blade, est revenu à la charge dans GTA 5 avec un mod flambant neuf reposant sur le générateur IA Inworld qui permet de donner vie à des personnages, des histoires et même des dialogues.

Dans ce mod, les joueurs sont cette fois du bon côté de la loi et incarnent un policier de Los Santos qui devra résoudre plusieurs grosses affaires. Comme l'explique le modder, si ce nouveau contenu suit une trame narrative belle et bien écrite, les joueurs auront une certaine liberté et les possibilités seront nombreuses. En prime, chaque personnage rencontré sera généré automatiquement grâce au programme IA Inworld qui permettra alors des interactions non scénarisées uniques et des personnages vivants.

Le résultat est plutôt convaincant et rend GTA 5 soudainement bien plus réaliste, puisque bien plus organique finalement. Le mod de Bloc est trouvable facilement sur Mod Nexus, la grande place des amateurs de contenu communautaire totalement gratuit.

Si vous comptiez renouveler votre expérience avec le jeu de Rockstar en attendant GTA 6 c'est peut-être le moment. Sans oublier qu'à tout moment vous pouvez trouver des mods graphiques assez incroyables pour rendre le jeu visuellement saisissant, bien au-dessus de ce qu'il propose dans sa version officielle. Oui, les modders ont du talent.