Malgré son âge, un jeu comme GTA 5 est encore très beau. Mieux il peut encore vous mettre une grosse claque et c'est ce qui est le plus surprenant. Une vraie beauté.

Les fans et moddeurs ne cesseront d'impressionner. On se souvient par exemple du FPS Crysis qui continuait à mettre des claques viriles dans les gencives des joueurs même plusieurs années après la sortie. Le tout grâce à un moteur graphique ultra performant, et en avance sur son temps lors de son lancement. De façon un peu différente et grâce au savoir faire des fans, GTA 5 est lui aussi en perpétuelle évolution technique. C'est ainsi que la chaine YouTube Digital Dreams, connue pour travailler sur les mods nous propose un rendu exemplaire sur le jeu de Rockstar grâce à une petite recette parfaite. Voyez plutôt :

GTA 5 plus beau que jamais

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus d'une durée de 12 minutes, le jeu est totalement différent. On reconnait le fond GTA 5 mais la forme est bien plus belle. Pour arriver à ce rendu, il faut une combinaison de mods et d'effets visuels à savoir du Raytracing, le QuantV 3D Clouds ,GTAV Real et le Realistic traffic. C'est particulièrement bluffant quand le joueur est sur la plage à la neuvième minute et que l'on peut voir jusqu'à l'écume de l'eau se déposer sur le sable. Au delà de ça tout est plus beau : lumières, réflexions, réfractions et textures. C'est un bel aperçu de ce que pourrait donner GTA 6 sachant en plus que le moteur de base sera différent.

GTA 6, à quand une révélation ?

Etrangement GTA 6 a fuité son contenu via diverses vidéos mais le jeu n'a jamais été officialisé via une présentation officielle et un trailer comme ce fut le cas à l'époque à la fois pour GTA 5 mais aussi pour Red Dead Redemption 2. On sait que le jeu existe et qu'il est en développement intensif depuis plusieurs années mais Rockstar reste muet comme à son habitude. Une rumeur récente estime que le GTA 6 pourrait être annoncé en grande pompe le 17 novembre prochain, mais à ce niveau il faut tout de même prendre tout ça avec de (très) grosses pincettes. Il ne reste plus qu'à prendre son mal en patience pour espérer avoir quelques informations officielles Made in Rockstar.