« Rien ne sert de rouler à toute vitesse dans Los Santos, il suffit d'arriver à temps » semble être la maxime appliquée par Rockstar Games concernant la version PC de GTA 5. Sortie en 2015, celle-ci accueille enfin d'une « nouveauté » que certainement beaucoup de joueuses et joueurs auraient aimé voir arriver bien plut tôt.

Rockstar Games jette un œil nouveau à la version PC de GTA 5

En attendant un GTA 6 a priori toujours prévu l'an prochain, GTA 5 n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. L'un des jeux s'étant le mieux vendu de tous les temps continue tranquillement sa vie de grand banditisme, notamment porté par un Online toujours régulièrement garni en nouveau contenu, onze après sa sortie sur consoles, et neuf sur PC. C'est justement cette version qui a reçu une attention toute particulière de Rockstar Games, qu'on n'attendait plus vraiment.

Après neuf ans de bons et loyaux et services, GTA 5 intègre donc enfin sur PC... un anti-cheat. On doit cette découverte à Tez2, spécialiste de tout ce qui touche à Rockstar Games. Celui-ci a en effet retrouvé cet ajout sur la page SteamDB du jeu. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais ? Sauf que la solution anti-cheat sur laquelle le studio aurait jeté son dévolu est loin d'être la plus performante. Il est en effet question de BattleEye, un logiciel notamment utilisé par Rainbow 6 Siege. Sauf que celui-ci se montre assez perfectible s'agissant d'empêcher les cheaters de tourner en rond.

L'ajout de cette solution anti-cheat à la version PC de GTA 5 pourrait également entraîner des dommages collatéraux. De nombreux joueurs s'inquiètent en effet quant à son impact sur l'utilisation de mods. À noter que Rockstar Games ne s'est pas encore prononcé officiellement quant à l'ajout de BattleEye à son best-seller. Espérons que cela sera l'occasion de clarifier les choses concernant notamment le sort des mods. Ceux-ci permettent en effet aussi d'assurer une certaine pérennité à GTA 5 sur PC, qui compte toujours quotidiennement plus de 150 000 joueurs connectés simultanément, en tout cas sur Steam.

Source : Tez2 sur X.com