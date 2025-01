GTA 4 qui est sorti en 2008 sur PS3 et Xbox 360 s'offre une cure de jouvence en attendant Grand Theft Auto 6. Le jeu n'a jamais été aussi beau, c'est bluffant !

En l'absence de communication sur GTA 6, les fans sont au taquet dès que des leaks - authentiques ou non - circulent sur la Toile. Dernièrement, une photo du jeu prise de loin sur un écran, avec un devkit de la PS5 juste à côté, aurait fuité. Un cliché peu flatteur mais qui est parvenu à enflammer les fans. Pendant ce temps, certains expérimentent toujours en remodelant des jeux de la saga avec les technologies actuelles. Malgré son âge avancé, Grand Theft Auto IV y a le droit aujourd'hui.

GTA 4 fait le beau en 8K 60fps avec ray-tracing

GTA 4 avec des graphismes plus évolués, ça vous tente ? La chaîne YouTube Digital Dreams a encore frappé en sortant une vidéo sur cet épisode de la licence iconique de Rockstar Games. Un modding qui va plus loin qu'à l'accoutumée puisqu'il s'agit d'une transposition de Grand Theft Auto IV dans le moteur de GTA 5. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à une refonte de ce type, mais il y a encore eu des améliorations. Dans la vidéo ci-dessous, ce quatrième opus de la série numérotée se refait une beauté en 8K à 60fps avec un énorme bond graphique grâce à l'implémentation du ray-tracing.

C'est de cette manière que Digital Dreams arrive à proposer un GTA 4 comme vous ne l'avez jamais vu, et c'est impressionnant. Alors oui, ce n'est absolument pas sans défaut, comme en témoigne le clipping parfois très violent, et le côté tape à l'oeil pourra toujours déranger, mais le travail réalisé est bien là bien que ça manque encore d'optimisation. Cette version de GTA 4 dans Grand Theft Auto V ne s'adresse pas à tout le monde puisqu'il faut un PC véloce. La configuration utilisée est équipée de 32Go de RAM, d'un CPU Ryzen 9 7950x et d'un GPU Nvidia RTX 4090.

Source : Digital Dreams.