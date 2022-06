L'excellent jeu de survie Grounded de chez Obsidian, qui soit dit en passant est un franc succès sur Steam a pu dévoiler sa date de sortie pendant les festivités du Summer Game Fest. Le titre sortira ainsi de son état d'accès anticipé le premier septembre 2022. Pour mémoire il s'agit d'un jeu qui reprend un peu le principe de "Chérie, j'ai rétréci les gosses" à savoir des jeunes humains devenus très petits et qui doivent lutter pour leurs survies dans un jardin.

Quelques informations sur Grounded 1.0

La version complète inclura les 12 mises à jour déjà publiées lors du développement de Game Preview/Early Access, mais les joueurs pourront désormais découvrir toute l'histoire mystérieuse derrière Grounded et leur rétrécissement. Découvrez comment les adolescents sont entrés dans la cour et comment le savant fou a réalisé tout cela. La version complète, la version 1.0, ouvrira également une toute nouvelle partie du monde Grounded - la cour supérieure. Cette nouvelle section comprend une tonne de contenu, de nouvelles recettes d'armures, de nouvelles recettes d'armes et quelques secrets que nous ne pouvons tout simplement pas nous résoudre à dévoiler pour vous tous. Spoil : La Mante, un insecte constamment réclamé par notre incroyable communauté. Trouver son chemin dans la cour en tant que nouveau boss!

Un studio à l'écoute

Nous devrions donc en savoir plus sur l'histoire et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est vrai aussi que la mante religieuse est un insecte qui est réclamé depuis longtemps par la communauté, comme quoi les équipes écoutent attentivement les demandes des joueuses et joueurs.