C'est un triste jour pour être fan de Gran Turismo, car on ne peut plus avoir accès à ce jeu très apprécié. Que se passe-t-il, et est-ce qu'il est possible de continuer à y jouer ?

Depuis 2022, les fans de Gran Turismo se régalent avec le septième opus qui continue d'obtenir de multiples mises à jour. Mais ce n'est pas le seul jeu de la série qui intéresse les joueurs. C'est également le cas de celui sorti en 2017, baptisé GT Sport. Malheureusement pour lui, il ne va bientôt plus jouir d'une communauté aussi active qu'avant. Pour cause, il vient de disparaître du magasin en ligne, et on connaît la raison. Il n'y aura pas de machine arrière.

Une mauvaise nouvelle pour Gran Turismo Sport

En vérité, cette nouvelle n'est pas une grosse surprise pour certains d'entre vous. En septembre dernier, Polyphony Digital avait déjà fait une annonce expliquant que les services en ligne de Gran Turismo Sport allaient prendre fin le 31 janvier 2024. De plus, depuis le 1er décembre 2023, il n'est plus possible de faire des achats sur le PlayStation Store pour avoir des items in-game. Bon, vu les circonstances, c'est assez logique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui ? Visiblement, le processus s'est accéléré plus tôt que prévu.

En effet, Gran Turismo Sport a tout simplement été enlevé du PS Store sans crier gare. Aucune annonce officielle, rien, il a disparu dans la plus grande des discrétions. Ce n'est pas une erreur, puisque le 7 et même le 6 disponible sur PS3 sont toujours disponibles. On n'ira pas jusqu'à dire qu'on tombe des nues, mais on pensait que ça arriverait seulement le jour J. Rappelons que même si les services en ligne vont être mis à mort, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus jamais y jouer.

Eh oui, les portions hors-ligne de Gran Turismo Sport seront toujours accessibles. Après, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche en jouant à un titre de la franchise. Le mode Online et tout ce qui l'accompagne représente un argument de vente conséquent. En sachant que ça va être retiré de l'opus sorti en 2017, difficile de savoir si la communauté va rester fidèle. Quoi qu'il en soit, il aura eu une belle vie, même s'il n'a pas fait l'unanimité auprès des joueurs.

Le septième opus, plus fort que jamais ?

Cette lourde décision a été prise dans le but de renforcer le suivi de Gran Turismo 7. Par conséquent, il vaut mieux jeter son dévolu sur ce dernier, qui a le mérite d'être vraiment bon. Il s'offre régulièrement des patchs bien massifs, et ça ne manque pas de plaire aux fans. L'un des derniers en date a surtout apporté des correctifs, mais il y a tout de même du nouveau à relever. Effectivement, la saison 2 des « Exhibition Series 2023/24 » de la « Gran Turismo World Series » (GTWS) Nations Cup a récemment été dévoilée. Elle se tiendra du 13 au 27 janvier 2024, alors n'hésitez pas à vous préparer en conséquence.