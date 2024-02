On le savait, mais ça fait quand même mal. Gran Turismo Sport tire définitivement sa révérence avec une ultime mise à jour qui coupe la totalité des services en ligne. Plus de boutique, plus de courses en multi, plus rien du tout. Mais que les pilotes accrocs au bitume se rassurent, tout n’est pas perdu, ou presque...

C'est fini pour Gran Turismo Sport, on débranche tout

Si Gran Turismo Sport est désormais débranché depuis le 31 janvier (c'est tout frais encore), il n'empêche que vous pourrez quand même continuer à jouer hors ligne. Et pour cela, il vous faut des voitures. Pour rassurer les fans de GT Sport, Polyphony Digital a affirmé que tout n'était pas perdu, bien au contraire, vous pourrez conserver la totalité de ce que vous avez déverrouillé, y compris les modules supplémentaires achetés. Toutes les voitures existantes et les paramètres personnalisés seront conservés, tout comme votre progression dans la carrière d’ailleurs. Vous pourrez continuer tout cela hors ligne.

En revanche, énormément de fonctionnalités vont passer à la trappe, à commencer par les livrées custom, la Boutique ou encore les espaces communautaires. Certains trophées seront eux aussi complètement bloqués, rendant le jeu désormais impossible à platiner. Polyphony a donné les détails sur son blog dont voici la liste complète.

Toutes les fonctionnalités définitivement supprimées de Gran Turismo Sport

Il ne sera plus possible d’acheter du contenu supplémentaire via le PlayStation Store.

Les services en ligne seront interrompus définitivement : il ne sera plus possible d'utiliser les fonctionnalités des services en ligne tels que Communauté, Salon ouvert, mode Sport et Événements saisonniers.

Fermeture de la boutique Kilométrage.

Blocage des Trophées liés aux modes en ligne.

Disparition des livrées des voitures du garage : il ne sera plus possible d'accéder aux livrées personnalisées après l'arrêt du service en ligne. Tous les véhicules dotés de ce type de livrées retrouveront leur couleur d'origine.

Gran Turismo Sport a été l’un des plus gros jeux de l’ère PS4. Adulé par les joueurs, le jeu s’est régulièrement mis à jour en ajoutant fonctionnalités, modes de jeu et voitures gratuites à gogo. Désormais, les fans devront se tourner vers le très bon Gran Turismo 7, dispo sur PS4 et PS5, pour assouvir leur soif de bitume. Moins qu’une autre licence leur fasse les yeux doux, mais là, c’est une autre histoire.