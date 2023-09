Toutes les bonnes choses ont une fin, même pour les grandes licences comme Gran Turismo. Alors que Gran Turismo 7 cartonne et continue de se mettre à jour, Polyphony Digital vient d'annoncer l'abandon et la mise à mort pure et simple d'un de ses jeux phares, très apprécié des joueurs, et même encore joué par quelques fans amoureux. Décidement, entre ce Gran Turismo et le jeu Minecraft, les mauvaises nouvelles s'enchainent ces derniers jours.

Gran Turismo va perdre l'un de ses jeux

Vous l'avez certainement compris, mais c'est bien Gran Turismo Sport qui fermera ses portes d'ici quelques semaines. Le studio a annoncé mettre un terme au soutien du jeu et, par la même occasion, de ses serveurs. Dès le 31 janvier 2024, il ne sera donc plus possible de jouer en ligne sur Gran Turismo Sport sur PS4, ni même d'utiliser les services comme la personnalisation de livrées, par exemple. Pour un jeu principalement multijoueur, ça fait mal. C'est donc une mise à mort pure et simple pour ce phénomène de la course automobile sur PlayStation. Désormais, si vous voulez jouer à GT, il faudra passer à la caisse et vous offrir Gran Turismo 7 sur PS4 ou PS5. Polyphony explique sa décision par le fait de vouloir définitivement passer à autre chose pour s'occuper essentiellement de GT7.

Comme détaillé sur le site officiel, dès le mois de décembre, il ne sera déjà plus possible d'acheter quoi que ce soit en ligne sur Gran Turismo Sport, un mois plus tard, les serveurs se couperont pour de bon. Le jeu est sorti en 2017 et n'est donc pas si vieux que ça, mais rien à faire, c'est terminé.

Il ne sera donc plus possible de jouer en ligne, ni de déverrouiller les succès liés aux modes multijoueurs. Le Mileage Store fermera ses portes, et il ne sera plus possible d'accéder aux livrées personnalisées. Tous les véhicules équipés de livrées personnalisées retrouveront leur couleur d'origine.

Vous pourrez toutefois continuer d'accéder aux circuits mondiaux hors ligne et même débloquer quelques véhicules en jouant. Polyphony n'a pas encore donné tous les détails concernant ce point. Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle va laisser des traces, certains joueurs sont déjà attristés par la nouvelle, d'autant que plusieurs d'entre eux étaient encore actifs sur le jeu. Il est temps de tourner la page après un dernier tour de piste.