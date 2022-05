Pas plus tard que vendredi dernier, PlayStation a annoncé des séries Horizon Zero Dawn et God of War. Mais visiblement, un show télévisé Gran Turismo serait aussi dans les cartons... ou pas !

Un film Gran Turismo prochainement au cinéma ?

Le très sérieux site Deadline coupe court à l'information qui circule sur la série Gran Turismo. Selon leurs informations, Sony Pictures et PlayStation Productions seraient plutôt sur un projet de film. Celui-ci n'en serait qu'à un stade embryonnaire, mais il aurait tout de même un potentiel réalisateur. Qui exactement ? Sony aurait des vues sur Neill Blomkamp, le réalisateur de plusieurs longs-métrages SF comme District 9 ou Chappie. Il avait aussi produit une série intéressante de courts-métrages sous la bannière d'Oats Studios.

Neill Blomkamp n'est pas du tout étranger à l'univers du jeu vidéo. Il avait notamment mis en scène un trailer live-action pour le décevant Anthem. Dans son coin, il prépare même un battle royale cyberpunk sous Unreal Engine 5.

Un avant-goût avec le mode photo de GT7 (via UAE_Sniper)

Où est la série TV GT ?

Pour Deadline, il n'y aurait pas de série télévisée Gran Turismo.

L'intrigue du film est gardée secrète, mais cette nouvelle arrive au même moment que des rumeurs selon lesquelles une adaptation du jeu en série télévisée serait également en préparation pour un service de streaming. Ces rumeurs ne sont pas exactes d'après nos informations.

Pourquoi utiliser le terme de rumeur quand l'information émane directement de PlayStation ? Il y a apparemment eu un imbroglio. Voici la déclaration de Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures Entertainment :

Nous avons une dizaine de projets en cours de production, dont une série The Last of Us avec HBO pour laquelle nous sommes très enthousiastes. Nous avons des shows télévisés Horizon sur Netflix, God of War sur Amazon Prime Video, et Twisted Metal sur Peacock TV. Et nous travaillons également sur un jeu appelé Gran Turismo.

La confusion a pu venir du fait que Vinciquerra a parlé des séries PlayStation signées, puis juste après de GT. Jusqu'à maintenant, les scoops de Deadline se sont en tout cas toujours vérifiés.

Seriez-vous plus intéressés par un film Gran Turismo ou une série TV ? Aucun des deux ? Dites nous tout en commentaires.