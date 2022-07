Le meilleur pilote de tous les temps, Lewis Hamilton, s'est fait surclasser par une IA et un jeune pilote de 23 ans sur Gran Turismo. L'un comme l'autre ont battu le septule champion du monde.

Le meilleur pilote F1 de tous les temps, Lewis Hamilton, n'est pas invincible. L'icone du sport automobile accuse d'une sévère défaite sur Gran Turismo.

Lewis Hamilton se fait dépasser sur Gran Turismo Sport

Igor Fraga, qui a commencé le simracing et le karting à l'âge de trois ans, est promu à un grand avenir. Le jeune pilote brésilien a pu se frotter virtuellement au septule champion du monde Lewis Hamilton sur la Nordschleife du Nürburgring de Gran Turismo Sport dans le cadre du Lewis Hamilton Time Trial Challenge.

Jusque-là, Lewis Hamilton détenait le record avec un temps de 5'40"622, mais c'est terminé ! La graine de champion qu'est Igor Fraga s'est imposé face à Lewis Hamilton avec un temps de 5'26"682. Joli pour ce pilote encore tout jeune qui a décroché la victoire lors du Toyota Racing Series et qui a rejoint l'équipe du Red Bull Junior. Un recrutement qui lui permettra peut-être d'atteindre son rêve : passer de la Formule 3 à la F1 et devenir champion !

Mais cette petite histoire ne s'arrête pas là.

L'IA Sophy plus forte que deux pilotes

En février dernier, Sony a présenté son projet d'intelligence artificielle Sophy pour GT. Le but ultime est d'offrir des adversaires non humains plus efficaces aux joueurs. Ce qui serait un point positif pour la série régulièrement critiquée pour ce travers encore aujourd'hui.

GT Sophy a été formée pour maîtriser les compétences de conduite nécessaires pour rivaliser avec les meilleurs pilotes du monde. Gran Turismo Sophy marque un jalon dans le développement de l’IA dont le but n’est pas simplement d’être meilleur que les joueurs humains, mais aussi de leur offrir un adversaire stimulant capable d’accélérer et de faire passer les techniques et la créativité des joueurs à une vitesse supérieure.

Tout ça pour dire que cette IA Sophy a battu à son tour Lewis Hamilton et Igor Fraga. Elle a réalisé un temps de 5'22"975 et sans « entraînement ».

Sophy est totalement externe et s'est comportée comme un joueur lambda, en découvrant progressivement les pistes, les réactions du moteur physique, des véhicules... Elle a gagné de l'expérience au fil des parties et peut désormais se mesurer aux meilleurs pilotes du monde. via Generation-nt.

Pour l'instant, l'IA Sophy n'est pas dans Gran Turismo 7 mais c'est prévu. Elle sera intégrée par le biais d'une mise à jour gratuite bien entendu.