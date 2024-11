Ça se confirme ! Les joueuses et joueurs vont pouvoir découvrir gratuitement, peut-être pour la première fois, la franchise Gran Turismo très prochainement sur PS5 et PS4.

Gran Turismo 7 se bonifie avec le temps et tourne encore mieux sur PS5 Pro, mais sans avoir reçu de patch pour optimiser les performances. Comme d'habitude, la simulation a également son lot de contenus gratuits depuis 2022, dont des voitures gratuites, mais le studio et Sony Interactive Entertainment souhaitent offrir une nouvelle expérience gratuite à tout le monde à l'occasion des 30 ans de PlayStation. Et à en croire cette découverte, il n'y aura pas de retard sur le planning.

Mon premier GT, l'expérience gratuite Gran Turismo débarque

Les 30 ans de PlayStation ont été célébrés avec des cadeaux, et des produits en éditions limitées Dans un post du PS Blog publié en septembre dernier, le constructeur a promis une « expérience » Gran Turismo pour les joueurs PS5 et PS4 « pendant les vacances de fin d'année », soit en décembre pour l'hexagone. « Lors des fêtes de fin d’année, attendez-vous à découvrir une expérience gratuite conçue pour attirer les joueurs de tous niveaux sur le jeu acclamé par la critique Gran Turismo 7. Cette version à venir comprendra certaines des voitures, circuits et événements qui vous feront revivre avec nostalgie la passion de votre toute première expérience GT ».

Une version gratuite de Gran Turismo 7 ? C'est qu'on peut comprendre de ce message, même si c'est flou. Pour l'heure, il n'y a pas plus de détails, si ce n'est que ça bouge. Nos confrères de Gematsu ont remarqué que « Mon Premier GT » avait été enregistré par l'organisme de classification taiwanais. Qu'est-ce que cela signifie ? Même s'il y a toujours des exceptions, ça renforce l'idée d'une sortie imminente pour cette expérience gratuite Gran Turismo comme indiqué par la firme japonaise. Vers un lancement le 3 décembre prochain, pile pour les 30 ans de PlayStation ? Pourquoi pas.

La semaine dernière, Gran Turismo 7 a publié sa mise à jour 1.54 avec cinq nouveaux bolides gratuits, mais pas que. Un Extra Menu « No. 42: Ferrari Speciale », trois événements, une nouvelle marque de jante, et la destination Colorado pour le mode photo Scapes ont fait leur apparition. L'IA GT Sophy est désormais disponible sur deux circuits supplémentaires, Trial Mountain et Tokyo Expressway - East Clockwise, tandis qu'il y a deux coupes pour remporter 1 000 000 Cr au total dans le cadre des Gran Turismo World Series 2024.

Source : Taiwan Digital Game Rating Committee.