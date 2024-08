Les mois passent, et le suivi de Gran Turismo 7 ne faiblit pas. Polyphony Digital continue de bichonner sa simulation de course, qui a fait pas mal de chemin depuis son lancement compliqué. Le grind forcé et les microtransactions malvenues appartiennent définitivement au passé et les développeurs s’efforcent d’apporter des nouveautés régulièrement, en atteste l'énorme mise à jour 1.49 récemment déployée. En parallèle, les équipes bichonnent également la scène eSport. Les GT World Series battent actuellement leur plein, et pour célébrer l’événement, PlayStation offre du joli contenu gratuit pour les joueurs.

Du contenu gratuit pour Gran Turismo 7

La scène compétitive de GT7 est en pleine ébullition. La manche 2 des Gran Turismo World Series 2024 se tiendra ce samedi 10 août 2024 à Prague. Comme chaque année, Polyphony Digital et Sony récompensent les joueurs les plus fidèles qui suivent la compétition. Une campagne de visionnage sera activée dès aujourd’hui à 15h00 et ce jusqu’au 16 août à 16h59. Le concept est simple. En regardant les diffusions en direct des courses depuis Gran Turismo 7, les joueurs obtiendront donc deux jolis cadeaux.

D’un côté la Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept pour le stream dédié à la Manufacturers Cup (qui oppose des constructeurs automobiles), de l’autre la Škoda Vision Gran Turismo pour le stream de la Nations Cup, pendant laquelle les joueurs courront pour leur pays/territoire.

Škoda Vision Gran Turismo

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept

Pour participer, direction votre jeu Gran Turismo 7. Sélectionnez la bannière de la campagne, qui est située dans le coin supérieur droit de l'écran de la carte du monde du jeu. Sélectionnez ensuite les liens pour les deux streams et regardez les courses pour obtenir les fameuses voitures gratuites. Le stream de la Manufacturers Cup débutera ce samedi 10 août à 17h. Il sera suivi de la Nations Cup qui commencera à 19h30. Les récompenses seront par la suite disponibles dans l’onglet « Cadeaux » dans le Garage de Gran Turismo 7. Elles seront distribuées en deux temps.

Celles et ceux qui auront les streams avant le lundi 12 août avant le 16h59 recevront leurs contenus gratuits dès le mardi 13 août. Les retardataires qui auront regardé le mardi 13 août 17h et le vendredi 16 août 16h59 devront attendre au lundi suivant pour récupérer leurs bolides.

Source : Gran Turismo