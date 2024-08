Malgré un mauvais départ, Gran Turismo 7 trace sa route. Deux ans après son lancement compliqué, le jeu de simulation de course est au top de sa forme. Polyphony Digital continue de bichonner sa communauté à grand renfort de mises à jour mensuelles souvent copieuses en termes de nouveaux contenus. Le studio a d’ailleurs fait les choses en grand à l’occasion des GT World Series 2024 avec un patch l’un des patchs les plus généreux à ce jour. Pour célébrer cet événement, PlayStation offre du joli contenu gratuit aux joueurs les plus assidus et vous pouvez encore obtenir deux belles voitures, mais c’est votre dernière chance.

Deux voitures gratuites pour les joueurs de Gran Turismo 7

La scène compétitive de GT7 est en pleine effervescence avec les World Series 2024 qui se déroulent à Prague. Comme chaque année, Sony et Polyphony Digital récompensent les joueurs qui s’intéressent et suivent l'événement. Les campagnes de visionnage sont donc de retour. Le concept est simple, en regardant les diffusions de la compétition depuis Gran Turismo 7 vous obtiendrez des cadeaux et pas n’importe lesquels. Le stream dédié à Manufacturers Cup (qui oppose des constructeurs automobiles) met en avant la Genesis X Gran Racer Vision qui soyons honnête en impose. De son côté, Nations Cup, pendant laquelle les joueurs courent pour leur pays, vous permettra de gagner la très belle Škoda Vision Gran Turismo. La distribution de cadeaux se faisait en deux temps, les plus assidus ayant déjà reçu leurs récompenses.

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept

Škoda Vision Gran Turismo Les deux voitures gratuites à récupérer dans Gran Turismo 7 ©Polyphony Digital

Les retardataires ont quant à eux jusqu’au 16 août 2024 à 16h59 pour mettre la main sur ces contenus entièrement gratuits. Pour ce faire, il faudra d’abord se rendre directement dans Gran Turismo 7. À partir de là, sélectionnez la bannière de la campagne, située dans le coin supérieur droit de l'écran de la carte du monde du jeu. Il vous suffira ensuite de cliquer sur les liens pour les deux streams et de regarder les courses en question pour obtenir vos voitures gratuites. Vous pouvez évidemment les laisser tourner en faisant autre chose, si la compétition ne vous passionne pas tant que ça. Une fois fait, vous recevrez vos précieux le lundi 19 août. Ils seront disponibles dans l’onglet « Cadeaux » dans le Garage de Gran Turismo 7.

Source : Polyphony Digital