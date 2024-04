Même si Gran Turismo 7 n'est pas orienté sur les courses en ligne comme GT Sport, il est fondamental d'assurer un vrai suivi. C'est l'une des plus grandes licences PlayStation à ce jour et elle doit donc recevoir un traitement premium. Et Polyphony Digital se montre au rendez-vous à chaque fois. Entre les améliorations du titre en lui-même et l'apport régulier de contenus gratuits, les fous du volant ne s'ennuient pas sur PS5 ou PS4.

La mise à jour 1.46 de Gran Turismo 7 a leaké

La dernière mise à jour de Gran Turismo 7 a délivré de nouvelles voitures gratuites comme à l'accoutumée. Et dans les prochaines heures, GT7 devrait lever le voile sur des contenus additionnels pour agrandir votre garage. Le plus souvent, le réalisateur de la licence Kazunori Yamauchi tease les véhicules à venir avec une simple silhouette. Aux internautes de spéculer jusqu'à la révélation. Des connaisseurs qui ne mettent généralement pas beaucoup de temps pour percer ces mystérieuses cylindrées. Pour le patch 1.46 de Gran Turismo 7, qui sera bientôt disponible sur PS5 et PS4, le fonctionnement a changé... Mais pas volontairement. Le compte de PlayStation Pologne a vendu la mèche avec un tweet très éloquent et même des images. Une belle boulette.

Qu'est-ce qui vous attend avec la mise à jour 1.46 de Gran Turismo 7 ? Une Skoda Vision GT qui est un mélange entre un concept de 2022 et le cabriolet 1100 OHC de 1957 - de la même marque. Une monoplace électrique qui sera disponible en plusieurs coloris, dont le rouge original du modèle 1100 OHC. Et puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, les joueuses et joueurs de Gran Turismo 7 vont obtenir gratuitement la voiture Afeela présentée au CES 2024 de Las Vegas par Sony en collaboration avec Honda. Un nouveau véhicule électrique de A à Z. Désolé si vous aimez le bruit d'un « vrai » moteur.

Si vous êtes dans ce cas de figure, il y a tout de même une bonne surprise. La Chevrolet Chevelle SS 454, qui était dans Gran Turismo 6 et d'autres épisodes, fera son grand retour. Une bête de course équipée d'un V8 LS6 de 7,4 litres qui envoie 449 Ch. Vous allez pouvoir réentendre le moteur comme il se doit.