Les fans de Gran Turismo 7 seront ravis d'apprendre qu'une nouvelle mise à jour se profile sur la piste. Qui plus est, elle arrive avec de belles surprises gratuites qui vont faire chauffer les moteurs !

Comme à son habitude, le créateur de la série Kazunori Yamauchi s'est fendu du teasing de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7. Nous pouvons ainsi y découvrir les nouvelles voitures gratuites qui rejoindront le garage, mais avec en prime de jolis twists. À vos marques !

Trois bolides gratuits arrivent sur Gran Turismo 7, dont un légendaire

Gran Turismo 7 est clairement un titre qui s'est bonifié avec le temps. Le titre tant attendu de Polyphony Digital n'a pas déçu les fans à sa sortie en 2022. Ce malgré quelques soucis s'agissant notamment du prix assez exorbitant des véhicules et le gain très lent d'argent en jeu. De l'huile a bien coulé sur l'asphalte depuis, et le jeu s'est au fil du temps garni en contenus gratuits. C'est d'ailleurs ce qui nous intéresse ici, avec la prochaine mise à jour tant attendue.

Pour en teaser le contenu, Kazunori Yamauchi a bien sûr répondu présent avec un post dont il a le secret sur son compte X (anciennement Twitter). Si l'on retrouve le classique compte de trois nouveaux véhicules gratuits, leur annonce comporte un joli twist pour exciter l'imagination des fans. On y discerne certes moins de détails, mais nous avons droit cette fois à une vidéo, et donc au son rutilant des moteurs. Voyez et entendez plutôt.

Les afficionados auront probablement reconnu notamment le véhicule le plus à droite du post. Il s'agit en effet de l'iconique Toyota GT-One, ou TS020 pour les intimes. Voilà un ajout au garage de Gran Turismo 7 qui va certainement faire plaisir aux vétérans de la franchise. Celle-ci a fait ses premiers tours de piste dans le deuxième opus. Dans la vraie vie, elle avait brillé aux 24 Heures du Mans dans la fin des années 90. S'agissant des autres voitures teasées, on peut reconnaître à gauche l'Audi R8 deuxième génération. Enfin, celle du milieu marque enfin la très attendue arrivée dans le jeu de son premier SUV, qui est aussi le premier modèle de la marque : la Lamborghini Urus.

Quand sera déployée la prochaine mise à jour gratuite de Gran Turismo 7

Si Polyphony Digital entend respecter son propre temps en mode contre-la-montre, cette mise à jour gratuite devrait arriver incessamment sous peu. Le studio devrait en tout cas l'annoncer officiellement demain, le 27 mars, pour un déploiement le lendemain, le 28 mars. Nous gardons bien sûr les mains sur le volant pour vous tenir informés de tout cela en temps et en heure.