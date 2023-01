Le 23 février 2023, les amateurs de réalité virtuelle pourront enfiler le PSVR 2. Le nouveau casque de Sony ne manque pas d’atouts pour séduire, notamment des fonctionnalités qui pourront vous terroriser sur les jeux d’horreur. L’éditeur japonais vient justement de révéler les jeux de lancement du PlayStation VR 2, dont Gran Turismo 7. La simulation de course a fait une annonce surprise lors du CES 2023 et on en sait davantage sur son contenu.

L'intégralité de Gran Turismo 7 sur PSVR 2

Le nouveau casque en réalité virtuelle de PlayStation arrivera dans un peu moins d’un mois avec 30 jeux disponibles à son lancement. L’un d’eux ne sera autre que Gran Turismo 7, qui profitera donc d’une mise à jour gratuite vers le PSVR 2 pour l’ensemble des joueurs qui le possèdent déjà. Polyphony Digital n’avait alors pas apporté de plus amples détails quant au contenu, modes de jeu et fonctionnalités, le tir est désormais corrigé. Sony a en effet révélé qu’il s’agira en réalité de la quasi-intégralité du soft de base et non d’un simple mode de jeu.

Cela inclut donc l’ensemble des 450 voitures ainsi que toutes les courses du jeu PS5, en solo comme en ligne. Il n’y aura en revanche pas de mode à deux joueurs en écran splitté. Les développeurs de Gran Turismo 7 promettent d’exploiter au maximum toutes les fonctionnalités du PSVR 2. Le suivi du mouvement des yeux et le rendu fovéal « garantiront aux joueurs une fidélité visuelle stupéfiante » expliquent-ils.

Une excellente nouvelle pour les fans qui vont pouvoir redécouvrir la simulation auto sous un tout nouveau jour. Sur les réseaux sociaux et les forums, les joueurs ont rapidement partagé leur enthousiasme et leur surprise. « Tout le contenu et le mutli confirmé ?! Ce sera ma killer-app du PSVR 2 », écrit par exemple un internaute. La version PlayStation VR 2 de Gran Turismo 7 sera donc disponible le 23 février 2023.