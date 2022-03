Après plus de 24 heureus où GT7 était injouable sur PS4 et PS5, les serveurs ont été remis en service. La polémique sur l'économie devrait néanmoins durer pendant un long moment.

La dernière maintenance de Gran Turismo 7, publiée à la suite de la mise à jour 1.07, a tourné au fiasco. Le jeu était injouable pendant plus de 24 heures ? Pourquoi ? C'est encore flou. En revanche, les problèmes sur les microtransactions demeurent encore après le rétablissement des serveurs.

Un jeu inaccessible, même en solo

Suite à la mise en ligne de la mise à jour 1.07, Polyphony Digital a détecté un problème qui a occasionné une maintenance. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que cette suspension dure a duré plus de 24 heures sans qu'aucune explication réelle ne soit donnée. Et le hic, c'est que Gran Turismo 7 n'était même pas jouable hors ligne à cause de sa connexion obligatoire. Seuls les modes Arcade et Rally Musique étaient accessibles. Mais évidemment, c'était bien maigre et ça bloquait au final toute véritable progression.

Gran Turismo 7 : l'enfer des microtransactions ?

Depuis son lancement, Gran Turismo 7 fait l'objet de craintes et critiques quant à l'investissement nécessaire pour débloquer des voitures ou les améliorer. Nous avions alerté sur le sujet dans notre test.

Et avec le patch 1.07, Polyphony Digital a encore réduit le nombre de crédits obtenus après une victoire, amenant ainsi à un grind plus intensif qu'auparavant... qui inciterait les pilotes virtuels à avoir recours aux microtransactions. C'est là que le bat blesse car le jeu est vendu à son prix normal, et non comme un free-to-play. De ce fait, on a la sensation de revivre ce qu'il s'était passé avec Star Wars Battlefront 2.

Les excuses de Kazunori Yamauchi

Normalement, Gran Turismo est de nouveau accessible sur PlayStation 5 et 4. Le créateur Kazunori Yamauchi a présenté ses excuses, puis expliqué que le souci repéré avec le patch 1.07 n'avait pas pu être identifié en amont. Mais pour l'économie du jeu, pas sûr que les changements interviennent de sitôt.

Dans GT7, j'aimerais que les joueurs puissent bénéficier de nombreuses voitures et courses, même sans avoir recours aux microtransactions. Dans le même temps, le prix des voitures est un élément important qui illustre leur valeur et rareté, donc je pense qu'il est nécessaire qu'il soit aligné avec les tarifs pratiqués dans la vraie vie. Je veux que Gran Turismo 7 soit un jeu dans lequel vous pouvez profiter d'une grande variété de voitures, et si possible, je voudrais essayer d'éviter une situation où un joueur doit refaire inlassablement les mêmes événements en boucle. Nous vous informerons en temps voulu de nos plans concernant le contenu additionnel, l'ajout d'événements de course et d'autres fonctionnalités qui permettront de résoudre ce problème de façon constructive.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 et PS4.