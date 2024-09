L’heure est à la fête chez PlayStation. La marque fêtera bientôt ses 30 ans avec une tonne de surprises pour ses joueurs. On s'attend déjà à l'annonce imminente de la PS5 Pro que Sony a "dévoilée". La firme a en tout cas confirmé son design avec un simple logo. Mais de toute façon, c'est tout l’écosystème de la marque qui à le cœur en joie pour les 30 ans. Ce n’est d’ailleurs pas Astro Bot qui prétendra le contraire, une véritable lettre d’amour à PlayStation et aux jeux vidéo tout entiers d’ailleurs. Mais ici, c’est une autre exclusivité qui nous intéresse, bien différente, Gran Turismo 7, qui compte bien faire la fête aussi. Et qui dit anniversaire, dit forcément cadeau. Le jeu de course auto prépare quelque chose pour les joueurs.

Gran Turismo 7 fête les 30 ans de PlayStation avec une chouette annonce

C’est une référence dans le genre, Gran Turismo 7 est joué par des millions de joueurs et profite par ailleurs d’un excellent suivi de la part de son studio. La licence est incontournable pour les amoureux de sport auto, en plus d’être une fidèle alliée de PlayStation depuis toujours. Malgré tout, certains joueurs n’ont encore jamais franchi le pas. Curieux de tester l’un des meilleurs jeux du genre sur PS5 ? Encore hésitant ? Ça tombe bien, pour l’anniversaire des 30 ans de PlayStation, Gran Turismo 7 a annoncé être en train de préparer une surprise qui plaira à tous les néophytes.

D’ici la fin de l’année, les curieux pourront profiter d’une portion de Gran Turismo 7 gratuitement grâce à une version d’essai spécialement conçue pour rameuter un paquet de nouveaux pilotes. Polyphony Digital prépare ça tranquillement et vise les fêtes de fin d’année. On nous promet déjà plusieurs voitures à piloter ainsi qu’une sélection de pistes et d’épreuves parmi les plus appréciées pour se faire une idée de ce que le jeu a dans le ventre. Cette version d’essai totalement gratuite sera disponible à la fin de l’année sur PS5 et PS4, mais n’a pas encore donné de date de sortie précise. On attend donc.