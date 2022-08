Polyphony Digital s'apprête à déployer une nouvelle mise à jour pour Gran Turismo 7. Un patch 1.20 qui apporte encore des nouvelles voitures gratuites emblématiques, des tracés et plus pour le GT Café.

Descendu en flèche par une partie de la communauté en raison de son économie en jeu, Gran Turismo 7 s'améliore de jour en jour. Le contenu va d'ailleurs encore grossir dans quelques heures, et comme d'habitude, sans avoir à sortir le portefeuille. C'est cadeau !

4 nouvelles voitures gratuites pour Gran Turismo 7

Ce jeudi 25 août 2022, Gran Turismo 7 va passer en version 1.20 pour pouvoir accueillir de nouveaux contenus préparés avec amour par Kazunori Yamauchi et les équipes de Polyphony Digital. Les ajouts les plus importants de cette mise à jour sont évidemment les 4 nouvelles voitures, « entre tradition et modernité ».

On commence avec celle qui a gagné 15 courses sur 16 lors de la saison 1988 du championnat du monde de Formule 1, la F1 McLaren MP4/4 1988. Un bolide au moteur turbocompressé piloté par Ayrton Senna, qui a fait 13 pole positions, 8 victoires et a remporté le championnat des pilotes avec.

Encore plus ancien, la Pontiac GTO ‘The Judge’ 1969, une muscle car qui en avait clairement sous le capot. L'édition limitée de la De Tomaso Mangusta version Dior, avec une panoplie d'accessoires pour le pilote, arrive le même jour. Enfin, plus récent, la Porsche Cayman GT4 ’16, une déclinaison sportive du modèle Cayman avec la puissance d'une 911, débarque dans Gran Turismo 7.

Des tracés et menus inédits

Au-delà de ces beaux véhicules, il y aura 3 nouveaux tracés pour le circuit Barcelona-Catalunya : Catalunya GP No Chicane, Catalunya National et Catalunya Rallycross. Le chef Yamauchi-san a également préparé 2 autres menus pour le GT Café, à savoir collection « Abarth » et « voitures de course GR.2 ». Tous deux sont disponibles au niveau 27 de collectionneur.

Dans notre galerie, vous retrouverez les images qui illustrent tous les contenus cités qui font partie de la mise à jour 1.20.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 et PS4.