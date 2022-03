La récente sortie de route de Gran Turismo 7 a laissé des traces, mais Polyphony Digital est décidé à changer rapidement les choses. Kazunori Yamauchi, game director de la franchise, a brisé le silence sur le PlayStation Blog pour annoncer des bonnes nouvelles.

1 million Cr. pour tous, un premier patch en avril

Tout d'abord, Kazunori Yamauchi a de nouveau présenté ses excuses et offre 1 million Cr. à tous les joueurs.

Je voudrais vous présenter nos excuses pour la frustration et la confusion qui ont été causées par notre mise à jour de la semaine dernière, qui a non seulement fait planter les serveurs mais a également résulté en des ajustements à l’économie en jeu qui ont été fait sans donner d’explication claire à notre communauté. Nous savons que ce n’est pas l’expérience de jeu Gran Turismo à laquelle vous vous attendez, et nous ferons un geste de bonne volonté envers vous sous la forme d’un pack de crédits non-achetés de 1 million Cr.

Pour les récupérer, il faut se connecter à GT7 entre le 25 mars et le 25 avril 2022 à 9h00. Mais ce n'est pas suffisant, et le studio promet un réajustement du système de récompenses pour un meilleur équilibre.

Ce chantier sera lancé avec un "patch considérable" au début du mois d’avril qui comprendra :

Augmentation des récompenses dans les évènements de la deuxième moitié des Worlds Circuits d’environ 100% en moyenne Addition de hautes récompenses pour avoir complété l’Expérience Circuit avec des résultats Tout Or/Tout Bronze. Augmentation des récompenses dans les Courses En Ligne Inclusion d’un total de 8 nouveaux évènements Course d’Endurance d’une heure dans les Missions. Ces évènements donneront également de plus grandes récompenses Augmentation de la limite maximale de crédits non-achetés dans les porte-feuille des joueurs de 20M Cr. à 100M Cr. Augmentation de la quantité de voitures Usagées et Légendes disponibles à tous moments

À suivre dans GT7 : vente de voitures, plus de courses...

"Entre maintenant et la fin du mois d'avril" dixit Yamauchi-san, d'autres patchs seront mis en ligne pour étoffer Gran Turismo 7 avec des voitures, des circuits supplémentaires et des modifications pour l'heure non discutées.

Ensuite, à court terme, le studio prévoit déjà d'ajouter encore des courses, d'augmenter les récompenses... et ENFIN d'autoriser les pilotes virtuels à revendre leurs bolides :

Augmenter les récompenses des évènements en temps limité au fur et à mesure de notre développement en service live.

Addition de nouveaux évènements World Circuit.

Ajout de Courses d’Endurance aux Missions, y compris des courses de 24 heures.

Addition de Courses Contre la Montre En Ligne et de récompenses dépendant de la différence de temps entre celui du joueur et le temps le plus court.

Faire en sorte que les voitures puissent être vendues.

Reste à voir si n'importe quelle voiture pourra être vendue, ou si cela ne concernera que les véhicules achetées et pas ceux gagnés.