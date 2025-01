C’est une nouvelle qui risque de décevoir les fans de Gran Turismo 7. Alors que de nombreuses rumeurs laissaient entendre une arrivée du jeu sur PC, le projet aurait finalement été abandonné. Une décision qui intrigue, surtout quand on voit la stratégie récente de Sony avec ses exclusivités.

Mauvaise nouvelle pour Gran Turismo 7 PC

D’après une source relayée sur IconEra Forum, le portage PC de Gran Turismo 7 aurait été mis de côté depuis plusieurs mois. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette annulation ne serait pas liée à un changement de politique générale de Sony concernant le PC. Il s’agirait plutôt d’un choix stratégique, lié à des projets futurs encore inconnus.

Cette décision surprend. Ces dernières années, Sony a pourtant multiplié les portages PC avec des titres comme God of War, Horizon Zero Dawn ou encore The Last of Us Part 1. Voir Gran Turismo 7 rester exclusif à la PlayStation tranche donc avec cette tendance.

Autre surprise, la même source affirme que Demon’s Souls, le remake du jeu culte de FromSoftware, ne serait pas en développement sur PC. Pire encore, il pourrait ne jamais voir le jour sur cette plateforme. Une déception pour ceux qui espéraient un portage après le succès des autres jeux Souls sur PC.

Quelle raison de cette décision ?

Si Sony a décidé de ne pas sortir Gran Turismo 7 sur PC, c’est peut-être pour protéger son écosystème PlayStation. La franchise Gran Turismo reste un pilier de la marque, et son exclusivité peut être un argument fort pour attirer ou fidéliser les joueurs sur PS5.

D’un autre côté, la concurrence est rude sur PC. Avec des titres comme Forza Motorsport, déjà bien implantés, Sony a peut-être jugé que l’investissement ne valait pas le coup. D’autant plus que l’adaptation d’un jeu aussi complexe qu’un Gran Turismo demande du temps et des ressources.

Source : IconERA