Il y a peu, le créateur de la franchise, Kazunori Yamauchi, nous avait encore mis à l'eau à la bouche. Comment ? Avec un teasing pour le prochain patch de Gran Turismo 7. Comme à son habitude, notre homme avait publié un message contenant une petite vidéo avec trois bolides dans l'ombre. Les fins connaisseurs ont réussi à les reconnaître, mais ça n'a pas vraiment gâché la surprise. Pour cause, cette mise à jour ne se contente pas d'ajouter de nouveaux véhicules. Si on le sait, c'est parce qu'elle vient d'être déployée. A vos volants !

Une énorme mise à jour pour Gran Turismo 7, qu'est-ce qui change ?

On commence d'abord avec les nouvelles voitures gratuites qui arrivent avec cette update. Démarrons par l'Audi R8 Coupé V10 plus ’16. Pour l'anecdote, c'est la deuxième génération de la voiture de sport routière d’Audi. Le « R8 » vous évoque peut-être quelque chose, et c'est bien normal. En effet, elle possède le même nom que la R8 qui a gagné au Mans. Le premier modèle de ce bolide a globalement rencontré un beau succès. Etant donné qu'on est face à une version améliorée sur certains points, c'est un plaisir de pouvoir enfin mettre les mains dessus dans Gran Turismo 7.

On continue avec la Lamborghini Urus ’18, introduite en 2018. Cette voiture fut une sorte de réponse agressive à l'explosion des SUV. Et là, en termes de rapidité, c'est du sérieux. Pour vous donner une idée de l'ampleur de sa vitesse, lors de son lancement, elle a été jugée comme étant le SUV le plus rapide... au monde. On parle tout de même d'une accélération pouvant passer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. 12,8 secondes pour aller de 0 à 200 km/h. Il ne tient qu'à vous d'aller l'essayer dès maintenant dans Gran Turismo 7.

Terminons avec la Toyota GT-One (TS020) ’99. Eh oui, la même qui a décroché la deuxième position lors des 24 Heures du Mans en 1999. Une prouesse qui reste à saluer, même si ce n'est pas la première place. C'est donc un sacré morceau qui vient faire son entrée dans le dernier-né de la franchise. En même temps, elle a été conçue par Andre De Cortanze. Dans le milieu, il est considéré comme étant une grosse pointure dans le design automobile de course. Bref, tout ça pour dire que cette mise à jour nous régale avec ces trois ajouts.

D'autres surprises dans ce gros patch

Comme on l'a dit plus haut, ces trois nouveaux véhicules ne représentent pas à eux seuls tout l'attrait de la mise à jour. Par exemple, un menu inédit a été ajouté à la section Extra Menus. De plus, il y a maintenant de nouveaux événements dans les Circuits mondiaux, comme le High Speed Ring Reverse pour la Schwarzwald League. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, mais ça doit suffire à vous faire comprendre que le contenu de Gran Turismo 7 est bien enrichi.

Pour finir, on note la possibilité de récupérer des stickers officiels de la série d’animation « HIGHSPEED Étoile ». Ce sera temporaire, alors si ça vous intéresse, il ne faudra pas traîner. Enfin, la vue « Fukushima » est arrivée dans le mode Scapes. Vous allez voir, elle en met plein les yeux. Comme vous pouvez le constater, cette update est plutôt massive, et on a déjà hâte à la prochaine.