Gran Turismo 7 ne se contente pas seulement d'ajouter des contenus gratuits. C'est aussi l'un des jeux priorisés par PlayStation pour faire la démonstration des capacités de la PS5 Pro. Avant de recevoir une mise à jour à cet effet, le titre de Polyphony Digital pouvait déjà tourner en 4K 120fps. Mais depuis le patch, l'expérience est encore monter d'un cran et ce n'est ni plus ni moins qu'une référence d'après l'expertise de nos confrères de Digital Foundry.

Le patch PS5 Pro de Gran Turismo 7 fait des merveilles

Si la PS5 Pro peut encore décevoir sur certains titres, Gran Turismo 7 semble bien être l'une des nouvelles vitrines de la console. « C'est l'un des meilleurs patchs PS5 Pro que nous ayons vu jusqu'à présent. Pratiquement toutes les fonctionnalités sont pleinement utilisés » déclare Digital Foundry. L'un des points qui a le plus impressionné nos confrères, c'est le ray-tracing désormais disponible en course. Même s'il existe encore des maigres limites, cela offre des reflets plus réalistes, notamment pour les intérieurs de voitures et évidemment pour les extérieurs.

« Il s'agit sans aucun doute du meilleure exemple de reflets ray-tracés que nous ayons jamais vu dans un jeu de course ». À noter que pour bénéficier entre autres du ray-tracing dans les intérieurs des voitures de Gran Turismo 7, il faut obligatoirement jouer avec l'un des modes où le PSSR, l'outil de mise à l'échelle de PlayStation, est activé. Certes, la résolution native est plus basse, mais l'upscale fait très bien le travail et les différences bien que perceptibles sont minimes. GT7 est sublime, l'un des meilleurs jeux optimisés sur PS5 Pro actuels, y compris parce qu'il peut être joué en 8K si vous avez l'écran (très cher) adéquat.

En 8K, Gran Turismo 7 tourne en 60fps de manière quasi constante. Des chutes à 50fps ont tout de même été observées, ce qui reste très raisonnable, d'autant que cette baisse peut être atténué avec un écran compatible VRR. Enfin, l'une des meilleures améliorations concerne le PSVR2 d'après l'analyse technique. Oui, Polyphony Digital n'a pas abandonné le casque puisque ce patch PS5 Pro apporte la reprojection VR. « L'un des meilleurs ajouts qui résout en grande partie les problèmes de clarté de mouvement » explique Digital Foundry. Et vous, que pensez-vous de Gran Turismo sur la machine si en avez fait l'acquisition ?

