Les mois défilent à une vitesse folle et voilà que l’année est presque terminée. Le bilan est globalement positif pour les joueurs de Gran Turismo 7, Polyphony Digital veillant toujours au grain. Le suivi ne faiblit pas et malgré un faux départ, le jeu de course est parvenu à fédérer comme il se doit sa communauté. Le studio japonais n’a de cesse d’équilibrer l’expérience à un rythme plutôt régulier à grand renfort de mises à jour plus ou moins importantes. La prochaine arrivera dans quelques jours et elle contiendra comme toujours une poignée de voitures gratuites.

Plusieurs voitures gratuites arrivent dans Gran Turismo 7

La nouvelle mise à jour de GT7 approche à toute allure. C’est une habitude désormais, Kazunori Yamauchi, producteur de la série, y est allé de son petit teasing avec une image montrant les silhouettes des futurs véhicules offerts. Bonne nouvelle, le patch de novembre arrivera la semaine prochaine et il devrait en avoir sous le capot. Le visuel révèle en effet que cinq voitures seront données à l’ensemble des joueurs de Gran Turismo 7. Les détectives des Internet ne se sont pas fait attendre pour les identifier, malgré un cliché un peu moins évident qu’à l’accoutumée. Comme le souligne GTPlanet, il faudrait s’attendre à recevoir les bolides suivants :

La Suzuki Jimny dans un nouveau modèle, en « World » ou « Sierra ».

La Ford Escort RS Cosworth, dans une variante visiblement plus taillée pour la route que le rallye.

La Porsche 911 de la génération 992, dans le modèle Turbo ou Turbo S

La Porsche Mission X Concept, la plus reconnaissable de l’image

La Mercedes-Benz W196 Monoposto, potentiellement du moins, le visuel ne permettant pas de l'affirmer.

Si Polyphony Digital suit son planning habituel, alors la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 devrait se dévoiler plus amplement ce mercredi 20 novembre, avec un déploiement prévu pour le jour suivant. En plus de ces voitures gratuites, le patch devrait apporter les quelques traditionnelles nouveautés, comme des scapes, menus et circuits inédits. La mise à jour devrait également ajouter les améliorations réservées aux joueurs PS5 Pro, dont de nouveaux modes graphiques.

Aperçu des prochaines voitures gratuites de Gran Turismo 7 ©Yamauchi

