Un an après sa sortie plus ou moins chaotique, Gran Turismo 7 continue son bonhomme de chemin. Tous les mois, Polyphony Digital déploie une grosse mise à jour apportant du contenu supplémentaire. Généralement cela se traduit par un nouveau trio de voitures gratuites, des paysages inédits pour prendre ses véhicules en photo et une nouvelle piste où concourir. On connaît enfin le contenu du patch d’avril 2023 qui sera déployé d’ici quelques heures.

Quatre nouvelles voitures dans Gran Turismo 7

Après le teasing, place à la révélation. Comme il est coutume maintenant, Sony a dévoilé le contenu complet de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7. Ou du moins les nouveaux ajouts en termes de contenus, tout équilibrage ou changement étant tenu secret jusqu'au déploiement du patch en question. Ce sont donc bien quatre nouvelles gratuites qui arriveront en même temps que la mise à jour 1.32 de GT7, qui sera déployée ce jeudi 27 avril à 6h du matin, heure française.

Les prières des pilotes en herbe ont bien été entendues, la Jaguar XJ220 ’92 fait bien partie du lot. Cette routière à la carrosserie à couper le souffle est particulièrement appréciée de la communauté, qui se languissait de la voir arriver dans Gran Turismo 7. Elle sera accompagnée de la Mercedes-AMG GT3 ’20, la GT3 améliorée et plus économique, ainsi que de la Dallara SF23 Formula dans deux versions : la Toyota ‘23 et la Honda ‘23. Des évolutions qui ont pour objectif de « promouvoir le développement durable dans le sport automobile », précise PlayStation dans son communiqué.

Le contenu de la mise à jour 1.32

Et pour promouvoir la plus importante série de courses de formule au Japon qui se déroulera au printemps, la Super Formula sera également ajoutée comme nouvelle course « Circuits mondiaux ». Toujours du côté des nouveaux contenus de GT7, les joueurs pourront donc profiter comme d'habitude d’un nouveau Scape pour photographier leurs véhicules préférés. Polyphony Digital vous emmènera dans le Yorkshire du Nord de la Grande-Bretagne et à Miyazaki au Japon.

Pour terminer, deux nouveaux menus seront ajoutés au GT Café. Le menu supplémentaire N°20 : Collection : Shelby qui s’adressera aux collectionneurs de niveau 41 et plus et le N°21 : Collection : Alpine qui demandera un niveau de collection minimum de 35. Et c'est tout pour le moment. Rendez-vous demain pour découvrir si la mise à jour 1.32 de Gran Turismo 7 cache quelques changements intéressants.